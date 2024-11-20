Yıldız Tilbe sahnede yere oturdu, Rober Hatemo ile sohbet etti! Sözleri alkış topladı
İlginç giyim tarzıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son konserinde de farklı tarzıyla dikkat çekti. Kendisini dinlemeye gelen Rober Hatemo ile düet yapan Yıldız Tilbe, sözleriyle de seyircisinden alkış topladı.
Sahnedeki danslarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son konserinde mikrofonu yakın arkadaşı Rober Hatemo'ya uzattı. Birlikte düet yapan iki isim seyircisinden alkış topladı.
ROBER HATEMO İLE YILDIZ TİLBE'DEN DÜET
YıldızTilbe sahnede yere oturdu ve kendisini dinlemeye gelen Rober Hatemo’ya mikrofon uzattı. Yıldız Tilbe'yi en önden izleyen Rober Hatemo ile düet yapan Yıldız Tilbe, oturarak dans etti. İlginç ayakkabısı ve kostümüyle de dikkat çeken Yıldız Tilbe, seyircisinden alkışları topladı.
Özel hayatı hakkında konuşan Tilbe “Kıskanmak da güzel kıskanılmak da ama her şey dozunda güzel. Bir sevgilim olmadığı için kıskanmıyorum..” diyerek özel hayatıyla ilgili de açıklama yaptı.