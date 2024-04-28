28 Nisan 2024 11:57 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 12:00
'Yıldız Tilbe yalnız değildir' notuyla paylaştığı fotoğraf gündem oldu!
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından dişsiz fotoğrafını paylaşması üzerine oyuncu Seda Bakan da implant olacak dişini paylaştı.
Editör: Safter Obuz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Ön dişlerinin olmadığı kareyi 'Hehe' notuyla paylaşan Tilbe takipçilerini güldürmüştü.
SEDA BAKAN DA ŞARKICI YILDIZ TİLBE'YE UYDU
Ünlü şarkıcının paylaşımı gündem olurken oyuncu Seda Bakan da 'Yıldız Tilbe yalnız değildir' notuyla bu fotoğrafını paylaşarak Tilbe'ye destek oldu.
Kaynak: tgrthaber.com.tr