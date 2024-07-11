Yıldızlararası oyuncusu Matthew Mcconaughe, tanınmaz halde!

11 Temmuz 2024 11:55 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:55

Dünyaca ünlü oyuncu Matthew Mcconaughe, sağ gözünün şişip kapandığı kareyi sosyal medyadan paylaştı. 9,8 milyon takipçisi bulunan Mcconaughe kareyi, "Be swell" notuyla paylaştı.

MATTHEW MCCONAUGHE TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU

Matthew Mcconaughe, şişmiş gözünü takipçileriyle paylaştı. Oyuncu düştüğü not ile arı sokması sonucu gözünün kapandığı ortaya çıktı. Oyuncuya 'Geçmiş olsun' mesajları yağarken, oyuncunun ilaçlar aldığı öğrenildi.

MATTHEW MCCONAUGHE KİMDİR?

4 Kasım 1969 doğumlu Matthew Mcconaughe, Richard Linklater'in 1993 yapımı Dazed and Confused filminde rol alana kadar öğrenci filmlerinde ve birtakım televizyon yapımlarında oynadı. 2014 yılında HBO'nun suç draması antoloji dizisi True Detective'de Woody Harrelson ile çalıştı. Rust Cohle rolüyle Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu dalında Eleştirmenlerin Seçtiği Televizyon Ödülü'nü kazandı.