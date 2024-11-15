Yılın en iyi reality haber programı Haberin İçinden’e layık görüldü

15 Kasım 2024 14:17 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 14:18

TGRT Haber ekranında yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programı yılın en iyi reality haber programı ödülüne layık görüldü. Ödülü alan Pınar Ergüner, ekip arkadaşlarına ve İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören'e teşekkürlerini iletti.

Hafta içi her gün TGRT Haber ekranında yayınlanan Haberin İçinden programı, Altın Başarı Ödülleri'nde Yılın en iyi reality haber programı ödülüne layık görüldü. Pınar Ergüner yaptığı konuşmada, 8 kişilik ekibine teşekkürlerini iletti. Pınar Ergüner konuşmasında; "8 kişilik bir ekiple deva kadrolarla baş eder hale geldik. 2 buçuk ayda çok yol kat ettik. Herkese umut olmaya çalışıyoruz. hayat bana şunu öğretti Anacak umudun bittiği yerde hayat bitiyor. "dedi.