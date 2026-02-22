Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Yıllar önce ayrılan Model grubundan şaşırtan hamle! Eski grup üyeleri birbirlerini sosyal medyadan takibe aldı

Yıllar önce ayrılan Model grubundan hayranlarını şaşırtan bir hamle geldi. Başarılı grubun eski üyeleri birbirlerini sosyal medya üzerinden takip etmeye başladı. İşte detaylar…

Yıllar önce ayrılan Model grubundan şaşırtan hamle! Eski grup üyeleri birbirlerini sosyal medyadan takibe aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 07:55
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 07:55

Bir döneme damga vuran Model grubu, yıllar önce ayrılarak hayranlarını üzmüştü. Ancak, geçtiğimiz dakikalarda sosyal medyadan gelen bir hamle ile grubun eski üyeleri dikkatleri üzerine çekti. Model grubunun başarılı eski üyeleri birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye başladı. İşte detaylar…

YILLAR ÖNCE AYRILAN MODEL GRUBUNDAN ŞAŞIRTAN HAMLE!

Alternatif rock grubu olan Model, 2010 yıllara damga vurarak en çok dinlenen şarkıların sahibi olmuştu. Değmesin Ellerimiz, Antidepresan Gülümsemesi ve Makyaj gibi şarkılarıyla şimdilerde bile en çok dinlenen grup olsalar da ekip 2016 yılında yollarını ayırmıştı.

Yıllar önce ayrılan Model grubundan şaşırtan hamle! Eski grup üyeleri birbirlerini sosyal medyadan takibe aldı

Yollarını ayrılan grup üyeleri o dönemlerde hayranlarını üzmüştü. Birçok kişi ayrılmalarıyla sosyal medyadan tepkilerini gösterse de Model grubu, 10 senedir beraber sahnelerden oldukça uzak.

Yıllar önce ayrılan Model grubundan şaşırtan hamle! Eski grup üyeleri birbirlerini sosyal medyadan takibe aldı

Şarkılarıyla dönemin en çok dinlenen gruplarından biri olan Model, şarkı listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Hatta, dizi ve filmlerde o dönemlerde en çok şarkısı çalınan isimlerden biriydiler.

Yıllar önce ayrılan Model grubundan şaşırtan hamle! Eski grup üyeleri birbirlerini sosyal medyadan takibe aldı

Ancak grup içerisindeki anlaşmazlıklar nedeniyle grup ayrılık kararı almıştı. Grup üyelerinden Can Temiz’in Onedio’nun haberine göre ABD’ye yerleşmesi ve ekip içerisinde fikir aylıklılarının oluşmasıyla herkes bireysel yoluna geçmişti.

Yıllar önce ayrılan Model grubundan şaşırtan hamle! Eski grup üyeleri birbirlerini sosyal medyadan takibe aldı

Bireysel bir şekilde kariyerlerine devam etmek isteyen grup üyelerinden herkesi şaşırtan sosyal medya hamlesi geldi. Yıllar önce ayrılan Model grubunun bu hamlesi hayranlarını oldukça sevindirdi.

Yıllar önce ayrılan Model grubundan şaşırtan hamle! Eski grup üyeleri birbirlerini sosyal medyadan takibe aldı

ESKİ GRUP ÜYELERİ BİRBİRLERİNİ SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI

Eski grup üyeleri olan Can Temiz, Okan Işık ve Fatma Turgut’un dikkat çeken hamlesiyle Model grubunun hayranları sevinmeye başladı. Grup, bireysel projelerine yönelirken ve ekip arasında oluşan anlaşmazlıklar nedeniyle ekip ayrılmıştı.

Yıllar önce ayrılan Model grubundan şaşırtan hamle! Eski grup üyeleri birbirlerini sosyal medyadan takibe aldı

2016 yılında ayrılan Model grubundan herkesi şaşırtan hamle geldi. Yıllar sonra sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladılar. Eski grup üyelerinin bu hareketi ‘Model tekrardan sahnelere geri mi dönüyor?’ sorusunu da sordurdu.

Yıllar önce ayrılan Model grubundan şaşırtan hamle! Eski grup üyeleri birbirlerini sosyal medyadan takibe aldı

Ancak model grubundan konu hakkında açıklama gelmedi. Fakat, eski grup üyelerinin bu hamlesi hayranlarını sevindirirken sosyal meydanında dikkat çeken konuları arasında yer aldı.

