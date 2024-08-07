Yıllar önce sesiyle Sezen Aksu'yu etkilemişti! Herkes Aşkın Nur Yengi sandı, gerçek çok başka çıktı

07 Ağustos 2024 11:11 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:30

1992 yılında ünlü sanatçı Sezen Aksu, Barış Manço'nun sunduğu programa katıldı. Programda yaşanan unutulmaz anı TRT Müzik sosyal medya hesabından paylaştı.

Seyirciler arasında bulunan Neslihan isimli genç kız arkadaşlarının ısrarı ile Sezen Aksu'nun 'Masum Değiliz' şarkısını söyledi. Sesi ve tarzıyla herkesi kendine hayran bırakan Neslihan'ın 32 yıl önceki videosu sosyal medyada gündem oldu.

TRT Müzik o anları "1992 yılına gidiyor, Sezen Aksu ve Barış Manço'yu sesiyle kendine hayran bırakan gencimizi dinliyoruz: "Masum Değiliz""notuyla paylaştı.

HERKES AŞKIN NUR YENGİ DEDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada yayılan videodan sonra birçok kullanıcı videodaki genç kızın Aşkın Nur Yengi olduğunu iddia etti. Fakat gerçek ortaya çıktı. Videodaki genç kızın şimdilerde müzisyenlik yapan Neslihan Demirtaş olduğu ortaya çıktı.

NESLİHAN DEMİRTAŞ KİMDİR?

1992 yılında Barış Manço ve Sezen Aksu'yu kendine hayran bırakan Neslihan sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde müzisyenlik yaptığı bilenen Neslihan Demirtaş, “Mareşal” adlı maxi single'ı 2020 yılında yayınladı.

Demirtaş'ın şarkıcılık kariyerine devam ettiği biliniyor.