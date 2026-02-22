Yıllar sonra konuşan Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın'dan takdir ettiren karar!

Toplamda 4 sezon olmakla beraber 2003'te ilk bölümü yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisi, döneminin en başarılı mafya dizilerinden olup izlenme rekorları kırmıştı. Güçlü ve iddialı oyuncu kadrosu ile günümüzde hala adından söz ettiren Kurtlar Vadisi'nin ana karakterlerden Süleyman Çakır’ın kızı nı oynayan Fatma Büşra Ayaydın, yıllar sonra ilk kez konuştu.

KURTLAR VADİSİ'NİN SELVİ'SİYDİ! ÜNLÜ OYUNCU FATMA BÜŞRA AYAYDIN'DAN TAKDİR ETTİREN AÇIKLAMA

Oyunculuk kariyerine küçüklükte başlayan ve yaşı küçük olmasına rağmen sergilediği yetenekli oyunculuk performansıyla dikkat çeken Fatma Büşra Ayaydın, yıllar önce radikal bir karar alarak maneviyata yönelme gerekçesi ile oyunculuğu bırakmıştı.

Önce oyunculuğu bırakıp sonrasında ise layığıyla tesettüre girme kararı alan oyuncu Fatma Büşra Ayaydın, aradan yılların geçmesiyle değişen görüntüsü ve söylemleriyle gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi’nde Çakır’ın kızı Selvi Çakır karakteri ile akıllarda kalan oyuncu Fatma Büşra Ayaydın, verdiği bir ropörtajda takdir ettiren açıklamalarda bulundu.

2026 yılı itibariyle şimdilerde 31 yaşında olan ünlü oyuncu Fatma Büşra Ayaydın, oyunculuğu bırakmasına yönelik samimi bir açıklamada bulunarak,

“Ben Allah için, çok sevdiğim, ileride de yapmak istediğim mesleği bıraktım. Ben ertelerken ecel geldi. Ne diyeceğim huzurunda? 'Allah'ım bu dizi vardı, ben de oynuyordum’ mu?” dedi.

OYUNCULUĞU BIRAKIP TESETTÜRE GİREN BÜŞRA AYAYDIN'IN DAHA ÖNCEKİ SÖZLERİ DE GÜNDEM OLMUŞTU!

21 yaşında kapanma kararı alarak tesettüre bürünen yetenekli oyuncu Fatma Büşra Ayaydın, daha önce verdiği bir ropörtajda ise tesettüre yönelmesinde kendisini etkileyen şeyin ne olduğunu şu sözlerle aktarmıştı:

, “Son rol aldığım dizide bazı oyuncular namaz kıldığımı öğrenip bana ‘Oyunculuk yapıyorsun, namazın ne ilgisi var? Neden bir tarafı tercih etmiyorsun?’ diyerek tepki gösterdi. O sözler bana adeta bir tokat gibi geldi”