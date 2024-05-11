Mert Yazıcıoğlu doğum gününü kutladı! Karagül ekibi geceye akın etti

11 May 2024 12:10 - Güncelleme : 11 May 2024 12:12

Başrolünde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd rolüyle yer alan Mert Yazıcıoğlu yeni yaşını geçtiğimiz akşam yakın dostluklarıyla kutladı. Gecede en dikkat isimlerden biri de Karagül dizisinin Asım'ı oldu.

KARAGÜL OYUNCULARI DOĞUM GÜNÜNDE BULUŞTU

2014 yılında yayınlanan Karagül dizisinde Mert Yazıcıoğlu Baran, Can Atak ise Asım rolüyle yer aldı. Dostlukları yıllardır devam eden iki isim Mert Yazıcıoğlu'nun doğum günü kutlamasında buluştu. İki ismin karesine " Ne güzel yıllardır dostlukları devam ediyor", " Karagül oyuncuları buluştu", "Yıllardır eskimeyen dostluk" gibi yorumlar yapıldı.