Yılların küslüğü sona erdi! İşte Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses'in barış pozu...

19 Temmuz 2024 02:03 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 02:09

Türk müziğinin iki dev ismi, Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, yıllar süren küslüğün ardından ilk kez bir araya geldi. 2009 yılında canlı yayında yaşanan tartışma sonrası araları açılan iki sanatçı, geçmişe sünger çekti.

YILLARCA KÜS KALDILAR

Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in sunduğu bir programa konuk olan Yıldız Tilbe, programda yaşanan tartışmalardan dolayı önce programı terk etti ardından da Tatlıses'le bir daha konuşmadı.

SORULARI DA CEVAPSIZ BIRAKMIŞLARDI

İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, o programda yaşananlardan sonra bir araya gelmemeye özen göstererek birbirleri hakkında sorulan soruları da hep cevapsız bıraktılar.

YILLAR SONRA BARIŞ POZU

Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen şaşırtıcı hamle. İki ünlü şarkıcı Bodrum'da bir araya gelerek yılların küslüğünü bitirdi. Tilbe, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hem magazin dünyasını hem de ortak sevenlerini heyecanlandırdı.

İşte Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses'in o pozu:

ARALARINDA NE OLMUŞTU?

2009 yılında İbo Show'a konuk olan Yıldız Tilbe, yayında İbrahim Tatlıses tarafından şarkısı kesilince sinirlenerek Tatlıses'e tepkisini göstermişti. Bu tepki üzerine İbrahim Tatlıses, “Seni p...n elinden kurtardım.” diye karşılık verince Yıldız Tilbe de yayını terk etmişti.