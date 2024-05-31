Yılların sarışını Seda Sayan imaj tazeledi! Kumral hali gündem oldu

31 May 2024 15:25 - Güncelleme : 31 May 2024 15:27

61 yaşındaki Seda Sayan, yaz başlamadan imajını yeniledi. Uzun yıllardır sarışın olan ünlü isim saçlarını boyadı.

SEDA SAYAN TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Yeni imajını sosyal medyadan paylaşan Seda Sayan, "Karar veremedik" notunu düşerken, takipçilerini ikiye böldü. Bazıları daha genç göründüğünü yazarken, bazıları ise 'Sarışın Seda Sayan daha iyiydi' notunu düştü.