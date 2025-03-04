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 | Dilek Ulusan

Yılmaz Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Yönetmen ve oyuncu 2013'te 'Demokratik Açılım ve Çözüm Süreci' çalışmalarında bulunan 'Akil İnsanlar Heyeti'nde bulunan Yılmaz Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Yılmaz Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 11:44

Abdullah Öcalan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada PKK'nın silah bırakması gerektiği çağrısında bulundu. PKK da bu çağrıya uyarak silah bırakma kararı aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, “Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız.” demişti. Yılmaz Erdoğan bu sözlerin ardından Devlet Bahçeli'yi arayarak teşekkür etti.

YILMAZ ERDOĞAN DEVLET BAHÇELİ'Yİ ARADI

Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ekim ayında partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan'a seslenerek, "Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" demişti. Bahçeli, sözlerinin devamında, "Şayet terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” şeklinde konuştu.

2013'te 'Demokratik Açılım ve Çözüm Süreci' çalışmalarında bulunan 'Akil İnsanlar Heyeti'nde bulunan Yılmaz Erdoğan Yılmaz Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili katkılarından dolayı teşekkür etti.

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