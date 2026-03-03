Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Yılmaz Morgül’den Acun Ilıcalı’ya sitem! “Bayhan’a kayıt cihazı var, bana kalem defter yoktu”

Survivor 2026 konseyinde alınan sürpriz karar gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, adada beste yapmak isteyen Bayhan’a özel kayıt cihazı verileceğini açıkladı. Kararın ardından Yılmaz Morgül’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı’ya sitem dolu sözler söyledi. “Bayhan’a kayıt cihazı var, bana kalem defter yoktu”

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yılmaz Morgül’den Acun Ilıcalı’ya sitem! “Bayhan’a kayıt cihazı var, bana kalem defter yoktu”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 22:08

’da konsey gecesi yine çok konuşulacak bir karara sahne oldu. , Bayhan’ın adada yeni besteler üretme isteğinin kendisini etkilediğini belirterek, müziğin yarışma koşulları içinde de var olması gerektiğini söyledi. Ilıcalı, bu kapsamda Bayhan’a özel bir kayıt cihazı verileceğini duyurdu. Öte yandan , geçmişte kalem ve defter talebinin kabul edilmediğini hatırlatarak sitem dolu bir paylaşım yaptı. Morgül’ün sözleri, kararın ardından magazin gündemine damga vurdu.

ACUN ILICALI’DAN BAYHAN’A BÜYÜK JEST

Dün akşam yayınlanan Survivor ada konseyinde Bayhan ile sohbet eden Acun Ilıcalı, izleyiciyi şaşırtan bir karar aldı. Ilıcalı, Bayhan’ın adada şarkı bestelerini yazamadığı için unuttuğunu dile getirmesi üzerine, ona sürpriz bir hediye edeceğini açıkladı.

Yılmaz Morgül’den Acun Ilıcalı’ya sitem! “Bayhan’a kayıt cihazı var, bana kalem defter yoktu”

Bayhan’ın yaptığı besteleri kaydetmesi için kendisine kayıt cihazı vereceğini duyurdu. Survivor Türkiye tarihinde bir ilk olan durum geniş çapta ses getirdi. Survivor’ın eski yarışmacılarından Yılmaz Morgül, Acun Ilıcalı’nın aldığı karara tepki gösterdi.

Yılmaz Morgül’den Acun Ilıcalı’ya sitem! “Bayhan’a kayıt cihazı var, bana kalem defter yoktu”

YILMAZ MORGÜL’DEN ACUN ILICALI’YA SİTEM

Acun Ilıcalı’nın Bayhan’a kayıt cihazı vereceğini açıklaması Yılmaz Morgül tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı kendi sezonunda yarışma süresince beste yapmak için Acun Ilıcalı’dan kağıt kalem istediğini ama ekibin buna izin vermediğini dile getirdi. Yılmaz Morgül’ün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Yılmaz Morgül’den Acun Ilıcalı’ya sitem! “Bayhan’a kayıt cihazı var, bana kalem defter yoktu”

Morgül, “ Acun Ilıcalı, Survivor’da sadece 1 kalem ve defter istedim. Şarkı sözü ve beste yapmak için vermediniz. Sevgili Bayhan’a beste yapması için kayıt cihazı hediye ediyorsunuz. O zaman da çok üzülmüştüm. Şimdi daha çok…” sözleriyle sitem dolu paylaşım yaptı.

Yılmaz Morgül’den Acun Ilıcalı’ya sitem! “Bayhan’a kayıt cihazı var, bana kalem defter yoktu”

YILMAZ MORGÜL SURVİVOR NE ZAMAN KATILDI?

Şarkıcı ve yorumcu Yılmaz Morgül, 2016 yılında yayınlanan Survivor 2016 sezonunda yarışmaya katıldı. Ünlüler takımında mücadele eden Morgül, performansı ve ada hayatındaki çıkışlarıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Morgül, davetin Acun Ilıcalı tarafından geldiğini ifade etmişti.2016 sezonu, Yılmaz Morgül’ün televizyon kariyerinde farklı bir sayfa açarken, sanatçının Survivor’daki performansı hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı katılma nedenini şu sözlerle açıklamıştı.

“Acun Ilıcalı'ya demişler ki Yılmaz senin bildiğin sanatçılardan değil. Sen bu adamı Survivor'a getirmek istiyor musun? Şunu yaparsan ikna edersin, getirirsin demişler. Yılmaz'ın çalıştığı 25 tane hasta çocuk sağlık dernek ve vakfı var. Oraya bağış yaparsan Yılmaz'ı götürürsün demişler. Ben o yüzden gittim. Ben 2 haftalığına anlaştım. Reytingim çok yüksek olduğu için 3 ay kaldım. Acun Bey'e söyledim, ben kendi isteğimle ayrıldım"

ETİKETLER
#acun ılıcalı
#Yılmaz Morgül
#Bayhan
#Survivor 2026
#Özel Kayıt Cihazı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.