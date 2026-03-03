Yılmaz Morgül’den Acun Ilıcalı’ya sitem! “Bayhan’a kayıt cihazı var, bana kalem defter yoktu”

Survivor 2026’da konsey gecesi yine çok konuşulacak bir karara sahne oldu. Acun Ilıcalı, Bayhan’ın adada yeni besteler üretme isteğinin kendisini etkilediğini belirterek, müziğin yarışma koşulları içinde de var olması gerektiğini söyledi. Ilıcalı, bu kapsamda Bayhan’a özel bir kayıt cihazı verileceğini duyurdu. Öte yandan Yılmaz Morgül, geçmişte kalem ve defter talebinin kabul edilmediğini hatırlatarak sitem dolu bir paylaşım yaptı. Morgül’ün sözleri, kararın ardından magazin gündemine damga vurdu.

ACUN ILICALI’DAN BAYHAN’A BÜYÜK JEST

Dün akşam yayınlanan Survivor ada konseyinde Bayhan ile sohbet eden Acun Ilıcalı, izleyiciyi şaşırtan bir karar aldı. Ilıcalı, Bayhan’ın adada şarkı bestelerini yazamadığı için unuttuğunu dile getirmesi üzerine, ona sürpriz bir hediye edeceğini açıkladı.

Bayhan’ın yaptığı besteleri kaydetmesi için kendisine kayıt cihazı vereceğini duyurdu. Survivor Türkiye tarihinde bir ilk olan durum geniş çapta ses getirdi. Survivor’ın eski yarışmacılarından Yılmaz Morgül, Acun Ilıcalı’nın aldığı karara tepki gösterdi.

YILMAZ MORGÜL’DEN ACUN ILICALI’YA SİTEM

Acun Ilıcalı’nın Bayhan’a kayıt cihazı vereceğini açıklaması Yılmaz Morgül tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı kendi sezonunda yarışma süresince beste yapmak için Acun Ilıcalı’dan kağıt kalem istediğini ama ekibin buna izin vermediğini dile getirdi. Yılmaz Morgül’ün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Morgül, “ Acun Ilıcalı, Survivor’da sadece 1 kalem ve defter istedim. Şarkı sözü ve beste yapmak için vermediniz. Sevgili Bayhan’a beste yapması için kayıt cihazı hediye ediyorsunuz. O zaman da çok üzülmüştüm. Şimdi daha çok…” sözleriyle sitem dolu paylaşım yaptı.

YILMAZ MORGÜL SURVİVOR NE ZAMAN KATILDI?

Şarkıcı ve yorumcu Yılmaz Morgül, 2016 yılında yayınlanan Survivor 2016 sezonunda yarışmaya katıldı. Ünlüler takımında mücadele eden Morgül, performansı ve ada hayatındaki çıkışlarıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Morgül, davetin Acun Ilıcalı tarafından geldiğini ifade etmişti.2016 sezonu, Yılmaz Morgül’ün televizyon kariyerinde farklı bir sayfa açarken, sanatçının Survivor’daki performansı hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı katılma nedenini şu sözlerle açıklamıştı.

“Acun Ilıcalı'ya demişler ki Yılmaz senin bildiğin sanatçılardan değil. Sen bu adamı Survivor'a getirmek istiyor musun? Şunu yaparsan ikna edersin, getirirsin demişler. Yılmaz'ın çalıştığı 25 tane hasta çocuk sağlık dernek ve vakfı var. Oraya bağış yaparsan Yılmaz'ı götürürsün demişler. Ben o yüzden gittim. Ben 2 haftalığına anlaştım. Reytingim çok yüksek olduğu için 3 ay kaldım. Acun Bey'e söyledim, ben kendi isteğimle ayrıldım"