Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yılmaz Morgül'den yıllar sonra gelen itiraf: Ablam cinayete kurban gitti

Şarkıcı Yılmaz Morgül katıldığı programda itiraflarıyla şaşırttı. "Senelerdir içimde sakladığım büyük bir sırırım var" diyen Yılmaz Morgül, "Ablam cinayete kurban gitti" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 12:53

yıllar sonra itirafta bulundu ve ablası Perihan Morgül'ün cinayete kurban gittiğini paylaştı. Yıllarca bir olarak bilinen bu acı olayın, aslında korkunç bir olduğu ortaya çıktı.

YILMAZ MORGÜL'DEN YILLAR SONRA GELEN İTİTRAF

Yılmaz Morgül katıldığı programda trafik kazası olarak bilinen ablası Perihan Morgül'ün ölümünün cinayet olduğunu itiraf etti. Ablasının 17 yaşındayken öldüğünü belirten Yılmaz Morgül, ablasını “yıldızım” olarak nitelendiriyor ve onun kaybının hayatında derin bir boşluk oluşturduğunu ifade ediyor.

YILMAZ MORGÜL: ABLAM ÖLDÜRÜLDÜ

Yılmaz Morgül ablası Perihan Morgül'ün öldürüldüğünü belirtti ve "Senelerdir içimde sakladığım çok büyük bir sırrım var. Ablam evlilik hazırlıkları yapıyordu; sözlendi ve nişanlandı, 19 yaşındaydı. Ama bir gün gittiğimizde ablamın kaza haberini aldık. Ablam öldürülmüştü. Bunu anlatmak zorundaydım. Bu şarkı sözünü yıllar önce yazmıştım, daha yeni besteledim. Bütün genç kadınlara mesaj olsun diye..." dedi.

Morgül, bu acı olaydan ilham alarak yazdığı “Seni Adam Zannettim” şarkısının sözlerini, genç kadınlara mesaj vermek için bestelediğini söyledi.

ETİKETLER
#trafik kazası
#cinayet
#Yılmaz Morgül
#İtiraf
#Perihan Morgül
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.