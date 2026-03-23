Yılmaz Morgül'den yıllar sonra gelen itiraf: Ablam cinayete kurban gitti

Yılmaz Morgül yıllar sonra itirafta bulundu ve ablası Perihan Morgül'ün cinayete kurban gittiğini paylaştı. Yıllarca bir trafik kazası olarak bilinen bu acı olayın, aslında korkunç bir cinayet olduğu ortaya çıktı.

YILMAZ MORGÜL'DEN YILLAR SONRA GELEN İTİTRAF

Yılmaz Morgül katıldığı programda trafik kazası olarak bilinen ablası Perihan Morgül'ün ölümünün cinayet olduğunu itiraf etti. Ablasının 17 yaşındayken öldüğünü belirten Yılmaz Morgül, ablasını “yıldızım” olarak nitelendiriyor ve onun kaybının hayatında derin bir boşluk oluşturduğunu ifade ediyor.

YILMAZ MORGÜL: ABLAM ÖLDÜRÜLDÜ

Yılmaz Morgül ablası Perihan Morgül'ün öldürüldüğünü belirtti ve "Senelerdir içimde sakladığım çok büyük bir sırrım var. Ablam evlilik hazırlıkları yapıyordu; sözlendi ve nişanlandı, 19 yaşındaydı. Ama bir gün gittiğimizde ablamın kaza haberini aldık. Ablam öldürülmüştü. Bunu anlatmak zorundaydım. Bu şarkı sözünü yıllar önce yazmıştım, daha yeni besteledim. Bütün genç kadınlara mesaj olsun diye..." dedi.

Morgül, bu acı olaydan ilham alarak yazdığı “Seni Adam Zannettim” şarkısının sözlerini, genç kadınlara mesaj vermek için bestelediğini söyledi.