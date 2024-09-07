Yoğun bakımda tedavi görüyordu! Ayşenur Yazıcı'nın son sağlık durumu sevenlerini üzdü

07 Eylül 2024 17:04 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 17:04

Spikerlik ve sunuculuk yapan Ayşenur Yazıcı, bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı. Geçtiğimiz günlerde oğlunun kan çağrısında bulunduğu Ayşenur Yazıcı’nın kız kardeşi ablasının son sağlık durumundan bahsederek, "Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor, diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz.” dedi.

1990’lı yıllarda sunuculuğunu üstlendiği gündüz programlarıyla adından söz ettiren Ayşenur Yazıcı, bir süredir sağlık problemlerinden dolayı yoğun bakımda tedavi altındaydı. Ayşenur Yazıcı’nın kız kardeşi ünlü ismin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşinin son sağlık durumundan bahsetti.

AYŞENUR YAZICI'NIN SON SAĞLIK DURUMU HAYRANLARINI ÜZDÜ

Yazıcı'nın sosyal medya hesabından paylaşım yapan kız kardeşi Neşenur Hanım, "Ben Ayşenur Yazıcı'nın kardeşi Neşenur. Bu paylaşımı ablamın telefonundan yapıyorum. Ablam daha iyiye gitmekle beraber hala yoğun bakımda. Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor. Diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Solunum ve oksijen problemleri var" ifadelerini kullandı. Gelen dualar için de teşekkür eden Neşenur Hanım "İyi dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ediyoruz. Dualara lütfen devam edin. Buradaki sorulara geri dönemeyeceğin anlayışla karşılayacağınızı umuyorum" dedi.

AYŞENUR YAZICI KİMDİR?

13 Eylül 1958 doğumlu Ayşenur Yazıcı, aslen Elazığlıdır. 5 yıl dünyaca ünlü bir markanın Türkiye temsilciliği yapan Ayşenur Yazıcı, 1990-2011 yılları arasında özel televizyonlarda spiker ve program sunuculuğu yaptı. Türk Dil Kurumu tarafından en büyük unvan olan "Türkçeyi en iyi kullanan spiker" ödülüne layık görüldü.