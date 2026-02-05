Yoğun bakımdan çıkan Ufuk Özkan'dan ilk paylaşım

Geniş Aile dizisinde oynadığı Cevahir rolüyle yer alan Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla beraber ünlü oyuncu 11 saat süren ameliyata girdi. Umut Özkan hem abisi Ufuk Özkan ile hem de Salih kıvırcık ile yaptığı son paylaşımla son sağlık durumlarından bahsetti.

UFUK ÖZKAN'DAN İYİ HABER

Ufuk Özkan yoğun bakımdan çıktıktan sonra yaptığı paylaşımda, "Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

UFUK ÖZKAN'A DONÖR OLAN SALİH KIVIRCIK'TAN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık dün 11 saat süren operasyon geçirdi. İlk paylaşım Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan tarafından gelirken, Salih Kıvırcık ise ameliyat masasından paylaşım yaptı.

UFUK ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

11 Nisan 1975 doğumlu Ufuk Özkan, . Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Ufuk Özkan asıl çıkışı Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle yaptı.