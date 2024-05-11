Yonca Evcimik genç görünmenin sırrını paylaştı

11 May 2024 16:10 - Güncelleme : 11 May 2024 16:11

60 yaşındaki Yonca Evcimik, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde yüzündeki değişimle konuşulan şarkıcı, ameliyat olmadığını söyleyerek, cilt bakımı tüyolarını sıraladı.

YONCA EVCİMİK GENÇ GÖRÜNME SIRRINI PAYLAŞTI

Abone, Kendine Gel, Sallayalım Dünyayı, 8.15 Vapuru şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Yonca Evcimik, genç görünmesin püf noktalarını paylaştı. Snob Magazin'in haberine göre; 60 yaşındaki Evcimik, "Estetik ameliyatı olmadım. Vitaminlerle hücrelere likit dolgu yapılıyor. Bebek kordonundan kök hücre yaptırdım. Yüzüme ve boynuma yaptırdım. Yavaşlamış hücreleri çalıştırıyor. Artık ne estetiğe ne başka bir şeye ihtiyaç var" dedi.