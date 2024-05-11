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Yonca Evcimik genç görünmenin sırrını paylaştı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
11 May 2024 16:10 - Güncelleme : 11 May 2024 16:11
Yonca Evcimik genç görünmenin sırrını paylaştı

Şarkıcı Yonca Evcimik, son görüntüsüyle estetik yorumları yapılırken, ünlü isim genç görünmenin sırrını paylaştı. Evcimik, “Estetik ameliyatı olmadım. Vitaminlerle hücrelere likit dolgu yapılıyor.” dedi.

60 yaşındaki Yonca Evcimik, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde yüzündeki değişimle konuşulan şarkıcı, ameliyat olmadığını söyleyerek, cilt bakımı tüyolarını sıraladı. 

YONCA EVCİMİK GENÇ GÖRÜNME SIRRINI PAYLAŞTI 

Abone, Kendine Gel, Sallayalım Dünyayı, 8.15 Vapuru şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Yonca Evcimik, genç görünmesin püf noktalarını paylaştı. Snob Magazin'in haberine göre; 60 yaşındaki Evcimik, "Estetik ameliyatı olmadım. Vitaminlerle hücrelere likit dolgu yapılıyor. Bebek kordonundan kök hücre yaptırdım. Yüzüme ve boynuma yaptırdım. Yavaşlamış hücreleri çalıştırıyor. Artık ne estetiğe ne başka bir şeye ihtiyaç var" dedi.

Yonca Evcimik genç görünmenin sırrını paylaştı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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