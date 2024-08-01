Yönetmen Günay Kosova hayatını kaybetti!

01 Ağustos 2024 09:24 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:24

Sayısız projede yer alan Yeşilçam'ın usta yönetmen Günay Kosova'nın ölüm haberi sanat dünyasını derin üzüntüye soktu. Set Amiri, Senarist, Yapımcı ve Yönetmen kimliğiyle de setlerde yer alan Günay Kosova, Darülaceze’de hayatını kaybetti.

GÜNAY KOSOVA KİMDİR?

Set Amiri, Senarist, Yapımcı ve Yönetmen kimliğiyle 1700 filmde çalışan ve bir rekora imza atan yönetmen, bir süredir Alzheimer hastalığına karşı mücadele veriyordu. Kosova 2007 yılında eşi Astrolog Hülya Koçak’ı evinin banyosunda ölü bulmasının ardından zor günler geçirmiş, annesi ve köpeğini kaybedince de büyük bir travma yaşamıştı.