Magazin
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Yönetmen Uluç Bayraktar kiracısıyla karşı karşıya geldi! Yüzde 25 zam yaptı, 20 bin TL ödemeye başladı

İçerde dizisinin yönetmeni Uluç Bayraktar kiracısıyla mahkemelik oldu. Mahkeme "Tek evim var" diyen Uluç Bayraktar'ı haklı buldu ve kiracı Lara Ö.'nün evi tahliye etmesine hükmetti. Gerekçeli kararda Uluç Bayraktar'ın makul ihtiyaç talebiyle dava açma kararının yerinde olduğu ifade edildi.

Yönetmen Uluç Bayraktar kiracısıyla karşı karşıya geldi! Yüzde 25 zam yaptı, 20 bin TL ödemeye başladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 09:19

Ezo Gelin, Çarpışma, Babil ve İçerde gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Uluş Bayraktar, 'ndaki dairesini boşaltmayan kiracısına karşı açtığı tahliye davasını kazandı. Kendisinin kirada oturduğunu ve aylık 105 bin lira ödediğini belirten Bayraktar'ın "ihtiyaç" gerekçesi mahkeme tarafından haklı bulundu. İşte detaylar!

YÖNETMEN ULUÇ BAYRAKTAR, KİRACISIYLA MAHKEMELİK OLDU

Ünlü Uluç Bayraktar, 2024 yılında Beyoğlu'nda kiracısının evi boşaltmaması üzerine davalık olmuştu. Bayraktar 2016 yılında Beyoğlu'nda bulunan dairesini Lara Ö.'ye kiraya verdi.

Yönetmen Uluç Bayraktar kiracısıyla karşı karşıya geldi! Yüzde 25 zam yaptı, 20 bin TL ödemeye başladı

Uluç Bayraktar, kiracısından daireyi tahliye etmesini söylese de isteği olumlu karşılık bulmadı. Lara Ö., kirasına yüzde 25 zam yaparak, yönetmene 20 bin lira ödemeyi sürdürdü. Lara Ö., evi tahliye etmemekte ısrar edince, Uluç Bayraktar adliyenin yolunu tuttu. Uluç Bayraktar kirada oturduğu eve aylık 105 bin lira ödediği bu nedenle mağdur edildiği gerekçesiyle kiracısına tahliye davası açtı.

Yönetmen Uluç Bayraktar kiracısıyla karşı karşıya geldi! Yüzde 25 zam yaptı, 20 bin TL ödemeye başladı

YÜZDE 25 ZAM YAPARAK ULUÇ BAYRAKTAR'A 20 LİRA KİRA ÖDEDİ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde Bayraktar, kendisinin kirada oturduğunu başka dairesinin bulunmadığını, kiracısının evi ısrarlı boşaltma talebini reddettiğini dile getirdi. Ödediği yüksek kira bedelinden dolayı mağdur edildiğini, ihtiyaçtan dolayı davayı açmaya mecbur bırakıldığını belirtti.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme Uluç Bayraktar'a sevindiren karar çıktı. Mahkeme Bayraktar'ı haklı bularak Lara Ö.'nün evi tahliye etmesine hükmetti. Gerekçeli kararda Uluç Bayraktar'ın makul ihtiyaç talebiyle dava açma kararının yerinde olduğu ifade edildi. Tüm dosya değerlendirildiğinde ihtiyacın gerçek, zorunlu olması nedeniyle tahliye talebinin kabul edildiği kaydedildi.

