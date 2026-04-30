Yunan yarışmacı Ariadni’den Barış Murat Yağcı itirafı! “Benimle konuşmaya utandı”

Survivor 2026’da Türkiye – Yunanistan karşılaşmaları kadar Barış Murat Yağcı ve Ariadni arasındaki diyaloglar da gündem olmaya devam ediyor. Yunan yarışmacı Ariadni, Barış Murat Yağcı ile arasında yaşanan dikkat çekici anları anlattı. Ariadni, yarışma sonrasında isterlerse görüşebileceklerini ifade ettiğini de dile getirdi. Açıklamalar sosyal medyada “romantik yakınlaşma” yorumlarına neden oldu.

ARİADNİ’DEN BARIŞ MURAT YAĞCI İTİRAFI

Survivor 2026 Türkiye Yunan oyununun öncesinde Barış Murat Yağcı’nın Yunan yarışmacı Ariadni’ye olan bakışları gecenin en çok konuşan olayı olmuştu. Barış’ın oyun sırasında kazandığı anı Ariadni’ye kalp işareti yapması ise ikili arasında “aşk kokusu var” yorumlarının oluşmasına neden oldu.

Barış’ın bakışlarındaki utangaçlık ve heyecanı ekran başındakilerin dikkatinden kaçmadı. Yunan yarışmacı Ariadni adasına döndükten sonra Barış hakkında açıklamalarda bulundu. Barış ile ilgili gelen soruyu cevaplayan Ariadni, şu sözleri söyledi:

“Takım arkadaşıma benimle konuşmaya utandığını söylemiş. Cesaretini toplayınca gelip benimle konuştu. Bana o romantik hamlesini yaptı. Bandanasını verdi ve istersek dışarıda yarışmadan sonra görüşebileceğimizi söyledi.”

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

