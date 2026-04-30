Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Yunan yarışmacı Ariadni’den Barış Murat Yağcı itirafı! “Benimle konuşmaya utandı”

Survivor 2026’da Yunan Türkiye oyununda Barış Murat Yağcı Yunan yarışmacı Ariadni’ye olan bakışları dikkat çekmişti. Yunan yarışmacı Ariadni’nin Barış Murat Yağcı hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu. İkilinin arasındaki dikkat çeken yakınlaşmaya dair konuşan Ariadni, Yağcı’nın başlangıçta kendisiyle konuşmaya çekindiğini söyledi. Açıklamalarında romantik bir detaya da değinen yarışmacı, Barış Murat Yağcı’nın kendisine bandanasını verdiğini ifade etti. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 20:38

Survivor 2026’da Türkiye – Yunanistan karşılaşmaları kadar Barış Murat Yağcı ve Ariadni arasındaki diyaloglar da gündem olmaya devam ediyor. Yunan yarışmacı Ariadni, Barış Murat Yağcı ile arasında yaşanan dikkat çekici anları anlattı. Ariadni, yarışma sonrasında isterlerse görüşebileceklerini ifade ettiğini de dile getirdi. Açıklamalar sosyal medyada “romantik yakınlaşma” yorumlarına neden oldu.

ARİADNİ’DEN BARIŞ MURAT YAĞCI İTİRAFI

Survivor 2026 Türkiye Yunan oyununun öncesinde Barış Murat Yağcı’nın Yunan yarışmacı Ariadni’ye olan bakışları gecenin en çok konuşan olayı olmuştu. Barış’ın oyun sırasında kazandığı anı Ariadni’ye kalp işareti yapması ise ikili arasında “aşk kokusu var” yorumlarının oluşmasına neden oldu.

Barış’ın bakışlarındaki utangaçlık ve heyecanı ekran başındakilerin dikkatinden kaçmadı. Yunan yarışmacı Ariadni adasına döndükten sonra Barış hakkında açıklamalarda bulundu. Barış ile ilgili gelen soruyu cevaplayan Ariadni, şu sözleri söyledi:

“Takım arkadaşıma benimle konuşmaya utandığını söylemiş. Cesaretini toplayınca gelip benimle konuştu. Bana o romantik hamlesini yaptı. Bandanasını verdi ve istersek dışarıda yarışmadan sonra görüşebileceğimizi söyledi.”

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
