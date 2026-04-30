Yunan yarışmacı Ariadni’den Barış Murat Yağcı itirafı! “Benimle konuşmaya utandı”

Survivor 2026’da Türkiye – Yunanistan karşılaşmaları kadar Barış Murat Yağcı ve Ariadni arasındaki diyaloglar da gündem olmaya devam ediyor. Yunan yarışmacı Ariadni, Barış Murat Yağcı ile arasında yaşanan dikkat çekici anları anlattı. Ariadni, yarışma sonrasında isterlerse görüşebileceklerini ifade ettiğini de dile getirdi. Açıklamalar sosyal medyada “romantik yakınlaşma” yorumlarına neden oldu.
Survivor 2026 Türkiye Yunan oyununun öncesinde Barış Murat Yağcı’nın Yunan yarışmacı Ariadni’ye olan bakışları gecenin en çok konuşan olayı olmuştu. Barış’ın oyun sırasında kazandığı anı Ariadni’ye kalp işareti yapması ise ikili arasında “aşk kokusu var” yorumlarının oluşmasına neden oldu.
Barış’ın bakışlarındaki utangaçlık ve heyecanı ekran başındakilerin dikkatinden kaçmadı. Yunan yarışmacı Ariadni adasına döndükten sonra Barış hakkında açıklamalarda bulundu. Barış ile ilgili gelen soruyu cevaplayan Ariadni, şu sözleri söyledi:
“Takım arkadaşıma benimle konuşmaya utandığını söylemiş. Cesaretini toplayınca gelip benimle konuştu. Bana o romantik hamlesini yaptı. Bandanasını verdi ve istersek dışarıda yarışmadan sonra görüşebileceğimizi söyledi.”
