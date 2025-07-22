Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yunanistan'ın en ünlü restoranı Kylie Jenner paylaşımıyla alay konusu oldu!

Yunanistan’daki bir restoran Kylie Jenner’ın yemek yemesini övünce olanlar oldu. Mekan sahiplerinin “onur duyduk” paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yunanistan'ın en ünlü restoranı Kylie Jenner paylaşımıyla alay konusu oldu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 12:24

'ın Fiscardo köyünde bulunan popüler restoran Kylie Jenner’ın yemek yemesini övgü dolu bir dille paylaşınca olanlar oldu. Restoranının paylaşımı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

KYLIE JENNER PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Restoranın sahipleri 12 Temmuz’da 27 yaşındaki reality yıldızı Kylie Jenner'ı ağırladıklarını ve çok gurur duyduklarını belirten bir paylaşım yaptı.

Yunanistan'ın en ünlü restoranı Kylie Jenner paylaşımıyla alay konusu oldu!

Paylaşımda, “İkonik bir girişimci ve küresel bir trend belirleyiciyi ağırlamak bizim için gerçek bir onurdu. Kendisinin ilham verici bir misafir olduğunu düşünüyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Yunanistan'ın en ünlü restoranı Kylie Jenner paylaşımıyla alay konusu oldu!

Ancak restoran sahiplerinin bu paylaşımı beklenenin aksine tepki topladı. Kylie Jenner’ın yemek yediği masadan paylaşım yapmasının ardından ünlü isme yorum yağdı.

Yunanistan'ın en ünlü restoranı Kylie Jenner paylaşımıyla alay konusu oldu!

Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma, "Onur mu?! Kanserin tedavisini mi bulmuş bu kız?”, “Sade bir ‘Teşekkürler Kylie’ yetmez miydi?" gibi yorumlar yaparak eleştirilerini belirtti.

ETİKETLER
#Yunanistan
#Kylie Jenner
#Restoran Eleştirisi
#Sosyal Medya Tepkisi
#Fiscardo
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.