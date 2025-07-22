Yunanistan'ın en ünlü restoranı Kylie Jenner paylaşımıyla alay konusu oldu!

Yunanistan'ın Fiscardo köyünde bulunan popüler restoran Kylie Jenner’ın yemek yemesini övgü dolu bir dille paylaşınca olanlar oldu. Restoranının paylaşımı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

KYLIE JENNER PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Restoranın sahipleri 12 Temmuz’da 27 yaşındaki reality yıldızı Kylie Jenner'ı ağırladıklarını ve çok gurur duyduklarını belirten bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, “İkonik bir girişimci ve küresel bir trend belirleyiciyi ağırlamak bizim için gerçek bir onurdu. Kendisinin ilham verici bir misafir olduğunu düşünüyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Ancak restoran sahiplerinin bu paylaşımı beklenenin aksine tepki topladı. Kylie Jenner’ın yemek yediği masadan paylaşım yapmasının ardından ünlü isme yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma, "Onur mu?! Kanserin tedavisini mi bulmuş bu kız?”, “Sade bir ‘Teşekkürler Kylie’ yetmez miydi?" gibi yorumlar yaparak eleştirilerini belirtti.