Yusuf Güney bu defa Biden üzerinden iddia ortaya attı: İnsanları klonluyorlar

06 Temmuz 2024 05:17 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 05:23

Bir süredir eksantrik açıklamalarıyla magazin gündemine düşen şarkıcı Yusuf Güney bu defa insanların klonlanma yöntemleriyle ilgili iddialar ortaya çıktı.

Buket Aydın'ın programına konuk olan Güney, Joe Biden hakkındaki internet efsanesi haline gelen klonlandığı iddiasının doğru olduğunu söyleyerek insanların ölmeden önce DNA'larının alıp klonlandığını belirtti. Güney, öldükten sonra ruhun geri geldiğini fakat insani duyguların olmadığını açıkladı

BIDEN'IN GARİP HAREKETLERİ KLONLANMASINDAN

Güney; 'Şöyle ben Biden ile alakalı hep şunu söylüyorum ya bak klonlama tekniği diye bir şey var öyle bir teknoloji var. Klonlama siz mesela öldünüz ölmeden önce DNA kök sarmalından sizin DNA'nızı alıyorlar küçük bir tüpün içerisinde saklıyorlar. Siz öldükten bir yıl içerisinde geri getirebiliyorlar' dedi.

Buket Aydın ise bu açıklamanın ardından 'Şuan ki garip garip hareketleri bunama değil yani? Başka bir şey var diyorsunuz bunun altında.' diye sordu.

"İNSAN BOŞU BOŞUNA BOŞLUKLA KONUŞMAZ, BİR ŞEYLER GÖRÜYOR Kİ KONUŞUYOR"

Güney ise; 'Bazen görünmeyen şeylerle diyalog kuruyor acayip acayip hareketler bir şey yok orada bomboş görüyorsun ama bir insan boşu boşuna boşlukla konuşmaz bir şeyler görüyor ki konuşuyor. Bakın bizim görsel olaraktan gözlerimizle göreceğimiz frekans aralıkları bellidir. O frekans aralığının dışına çıktığın anda metafiziksel varlıklar başlıyor.' diye cevap verdi.