Yusuf Güney'in 2 ay önceki sözleri gündem oldu! Maymun Çiçeği yayılınca sosyal medya bu videoyu konuştu

15 Ağustos 2024 09:36 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:52

Astral seyahat yaptığı sırada gezegenler arasında dolaştığını ve uzaya çıktığını iddia eden ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in açıklamaları gündem olmuştu.

Güney, UFO gördüğünü, o dönemde bitkisel hayatta olan Kenan Işık ile konuştuğunu iddia etmiş, Güney söylediklerinin bir bir çıkacağını da söylemişti.

3-4 AY İÇİNDE BİR VİRÜS ORTAYA ÇIKACAK"

Dünya Sağlık Örgütü'nün Maymun Çiçeği virüsü için acil durum ilan edilmesinin ardından Güney'in Eser Yenenler'in programında söylediği sözleri gündem oldu. Haziran ayında "Önümüzdeki 3-4 ay içinde, kuş gribine benzer bir virüsün ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Bu konuda endişeliyim ve bu tür uyarılara dikkat etmesini bekliyorum." demişti.

"SAHTE SAVAŞ OLACAK"

Öte yandan Güney, NASA'nın paylaştığı ve kısa sürede sosyal medyada gündem olan UFO görüntüleri hakkında ise Güney, "Dünyaya geleceklerini söyledim. Yavaş yavaş varlığına inanacağız. Bir de gerçekleri değil, sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılarla ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence. Olaylar yaşanınca tekrar konuşalım" demişti.