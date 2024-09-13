Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk hamile! Karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

13 Eylül 2024 09:29 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:29

Paris’te Lille takımıyla sözleşmesi sona eren futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk’tan hamilelik pozu geldi. Sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşan Melis Aslı Pamuk, "Hot mom alert" notunu düştü.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, milli takım futbolcusu Yusuf Yazıcı ile mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Sade bir törenle Paris'te evlenen Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu.

MELİSA ASLI PAMUK'TAN KARNI BURNUNDA POZ

Sosyal medyada siyah ceketli karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaşan Melisa Aslı Pamuk’a mesaj yağdı. Hamile karelerini 'Ateşli anne uyarısı' notuyla paylaşan oyuncuya Aybüke Pusat ve Özge Gürel gibi isimlerden de tebrik mesajı yağdı.

Melisa Aslı Pamuk, evlendikten sonra sosyal medya hesabına Yazıcı soyadını ekledi. Düğünden kareleri zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuya eşi Yusuf Yazıcı'nın memleketi Trabzon Çaykara'ya gitmişti. El öpmeye giden ünlü çift, Trabzon'un turizm merkezlerinden olan Uzungöl'ü de gezerek burada bol bol fotoğraf çektirmişti.