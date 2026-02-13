Yüz nakli olan Didem Ceran'dan itiraf üstüne itiraf! "Bugün ilk kez banyo yaptım"

Sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, Güney Kore'de kapsamlı bir yüz estetiği ameliyatı geçirdi. Ceran yaptığı paylaşımda 2 günde toplam 15 saat süren operasyon geçirdiğini belirterek, iyileşme sürecini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Özetle

YÜZ NAKLİ OLAN DİDEM CERAN'DAN İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

2011 yılında Survivor yarışmasına katılan Didem Ceran paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yüz nakli operasyonu geçiren Ceran, "Bugün ilk kez banyo yaptım. Bebeksiyim, iyileşme hızım çok iyi. Tek başıma saçlarımı yıkadım. Enerjim birden bire değişti, üzerimdeki kötü enerji gitti" ifadelerini kullandı.

DİDEM CERAN YAPTIRDIĞI İŞLEMLERİ TEK TEK ANLATTI

Sosyal medya hesabından “Yüz naklimin 17. günü" notuyla video paylaşan Didem Ceran, "Bu yaklaşım, yüzü küçültmeye yönelik yüzeysel bir estetik hedef yerine; yüz iskeletindeki yapısal düzensizliklerin, asimetrilerin ve üç boyutlu kontur bozukluklarının anatomik ve orantısal prensiplere dayalı olarak düzeltilmesini esas almıştır" dedi.

Doktoruyla birlikte video çeken Ceran, "Preoperatif değerlendirmede özellikle temporal bölge, malar kompleks (elmacık kemiği) ve bukkal yanak hattındaki çöküklükler ile yüzün sol tarafında daha belirgin olan hacim kaybı ve kontur kırılmaları dikkate alınmıştır. Malar bölgede aşırı kemik rezeksiyonundan kaçınılarak, yalnızca kontur sürekliliğini sağlamak amacıyla sınırlı ve milimetrik kemik redüksiyonu uygulanmış; kemik segmentleri içe doğru reposition edilerek şakak–yanak–elmacık hattı arasındaki geçişler dengelenmiştir. Bu sayede yüzün doğal genişliği korunurken, yüzey düzensizlikleri minimize edilmiştir" dedi.