Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yüz nakli olan Didem Ceran'dan itiraf üstüne itiraf! "Bugün ilk kez banyo yaptım"

Katıldığı Survivor yarışmasıyla popüler olan fenomen Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli ameliyatı geçirdi. Geçirdiği süreçleri bir bir paylaşan Didem Ceran, operasyon sonrası 19 gün boyunca banyo yapmadığını açıklayarak itiraflarını sıraladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yüz nakli olan Didem Ceran'dan itiraf üstüne itiraf!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 17:31

Sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, 'de kapsamlı bir yüz estetiği ameliyatı geçirdi. Ceran yaptığı paylaşımda 2 günde toplam 15 saat süren operasyon geçirdiğini belirterek, iyileşme sürecini de sosyal medya hesabından paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Yüz nakli olan Didem Ceran'dan itiraf üstüne itiraf! "Bugün ilk kez banyo yaptım"

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medya fenomeni Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği 15 saatlik kapsamlı yüz estetiği ameliyatının detaylarını ve iyileşme sürecini sosyal medya üzerinden paylaştı.
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, Güney Kore'de kapsamlı bir yüz estetiği ameliyatı geçirdi.
Operasyonun 2 günde toplam 15 saat sürdüğünü ve iyileşme sürecini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ceran, ameliyatın yüzeysel estetik yerine yüz iskeletindeki yapısal düzensizlikleri ve asimetrileri düzeltmeyi hedeflediğini belirtti.
Ameliyatın temporal bölge, elmacık kemiği ve yanak hattındaki çöküklükler ile hacim kaybını düzelttiği, kemik redüksiyonunun minimal tutulduğu açıklandı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

YÜZ NAKLİ OLAN DİDEM CERAN'DAN İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

2011 yılında Survivor yarışmasına katılan Didem Ceran paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yüz nakli operasyonu geçiren Ceran, "Bugün ilk kez banyo yaptım. Bebeksiyim, iyileşme hızım çok iyi. Tek başıma saçlarımı yıkadım. Enerjim birden bire değişti, üzerimdeki kötü enerji gitti" ifadelerini kullandı.

Yüz nakli olan Didem Ceran'dan itiraf üstüne itiraf! "Bugün ilk kez banyo yaptım"

DİDEM CERAN YAPTIRDIĞI İŞLEMLERİ TEK TEK ANLATTI

Sosyal medya hesabından “Yüz naklimin 17. günü" notuyla video paylaşan Didem Ceran, "Bu yaklaşım, yüzü küçültmeye yönelik yüzeysel bir estetik hedef yerine; yüz iskeletindeki yapısal düzensizliklerin, asimetrilerin ve üç boyutlu kontur bozukluklarının anatomik ve orantısal prensiplere dayalı olarak düzeltilmesini esas almıştır" dedi.

Yüz nakli olan Didem Ceran'dan itiraf üstüne itiraf! "Bugün ilk kez banyo yaptım"

Doktoruyla birlikte video çeken Ceran, "Preoperatif değerlendirmede özellikle temporal bölge, malar kompleks (elmacık kemiği) ve bukkal yanak hattındaki çöküklükler ile yüzün sol tarafında daha belirgin olan hacim kaybı ve kontur kırılmaları dikkate alınmıştır. Malar bölgede aşırı kemik rezeksiyonundan kaçınılarak, yalnızca kontur sürekliliğini sağlamak amacıyla sınırlı ve milimetrik kemik redüksiyonu uygulanmış; kemik segmentleri içe doğru reposition edilerek şakak–yanak–elmacık hattı arasındaki geçişler dengelenmiştir. Bu sayede yüzün doğal genişliği korunurken, yüzey düzensizlikleri minimize edilmiştir" dedi.

Yüz nakli olan Didem Ceran'dan itiraf üstüne itiraf! "Bugün ilk kez banyo yaptım"
ETİKETLER
#güney kore
#Survivor 16 Mart
#Didem Ceran
#Yüz Estetiği
#Yüz Nakli
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.