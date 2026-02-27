Menü Kapat
TGRT Haber
 | Dilek Ulusan

Yüz nakli olan Didem Ceran gözyaşları içinde açıkladı! "Kanser sürecindeyim"

Kore'de yüz nakli ameliyatı olan eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, her gün paylaştığı videolarla yüzündeki ameliyat izlerinin iyileşme sürecini yayınlıyor. Didem Ceran son olarak ise gözyaşları içinde kanser tedavisi gördüğünü paylaştı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 16:52

Survivor yarışmasına katılan Didem Ceran son olaeak ise 'de geçirdiği dudak uçuklatan yüz nakli ameliyatının sonuçlarını ve yeni haliyle sosyal medyada konuşuluyor. hesabından paylaştığı son videoda gözyaşları döken fenomen Didem Ceran, hayranlarını adeta şoke eden gerçeği ilk kez itiraf etti!

DİDEM CERAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE AÇIKLADI

Ameliyat sürecinden görüntülerin yer aldığı yeni bir paylaşım yapan Ceran, kimseyi üzmemek için biyopsi sonuçlarını gizlediğini ancak artık dayanacak gücü kalmadığını belirtti ve "Bir şeyi artık saklamak istemiyorum" dedi. Didem Ceran, göğüs kanserine yakalandığını ve ağır bir tedavi sürecinin tam ortasında olduğunu duyurdu. Kullandığı ağır ilaçlar nedeniyle sinir sisteminin altüst olduğunu ve en ufak bir stresin bile vücudunda yıkıcı etkiler oluşturduğunu itiraf etti.

Yüz nakli olan Didem Ceran gözyaşları içinde açıkladı! "Kanser sürecindeyim"

DİDEM CERAN SON HALİNİ PAYLAŞTI

2011 yılında Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, yüz nakli operasyonu için Güney Kore'nin yolunu tutmuştu. Yüzüne birçok işlem yaptıran Didem Ceran iyileşme sürecini de sosyal medyadan paylaştı.

Yüz nakli olan Didem Ceran gözyaşları içinde açıkladı! "Kanser sürecindeyim"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben ne yaptırdım?" ifadesini kullanan Ceran, operasyon kapsamında yapılan işlemleri tek tek sıraladı. Ceran'ın anlattığına göre, çene kemiği geri alındı, yüz hatları törpülendi, göz çevresi düzenlendi ve yüz germe işlemleri uygulandı.

Yüz nakli olan Didem Ceran gözyaşları içinde açıkladı! "Kanser sürecindeyim"

Ceran son videosunda ise "Ameliyatımın 21. günü. Su içerken artık ağız kenarlarımdan taşma olmuyor. Tükürük kontrolüm belirgin şekilde düzeldi. Yüz kaslarımı daha koordineli kullanabiliyorum. Bu, kemik–kas dengesi değişen yüzde nöromüsküler adaptasyonun toparlanmasıdır ve ben gerçekten hızlı iyileştim." dedi.

ETİKETLER
#sosyal medya
#güney kore
#Survivor 16 Mart
#Göğüs Kanseri
#Didem Ceran
#Yüz Nakli
#Magazin
