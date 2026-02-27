Yüz nakli olan Didem Ceran gözyaşları içinde açıkladı! "Kanser sürecindeyim"

Survivor yarışmasına katılan Didem Ceran son olaeak ise Güney Kore'de geçirdiği dudak uçuklatan yüz nakli ameliyatının sonuçlarını ve yeni haliyle sosyal medyada konuşuluyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı son videoda gözyaşları döken fenomen Didem Ceran, hayranlarını adeta şoke eden gerçeği ilk kez itiraf etti!

DİDEM CERAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE AÇIKLADI

Ameliyat sürecinden görüntülerin yer aldığı yeni bir paylaşım yapan Ceran, kimseyi üzmemek için biyopsi sonuçlarını gizlediğini ancak artık dayanacak gücü kalmadığını belirtti ve "Bir şeyi artık saklamak istemiyorum" dedi. Didem Ceran, göğüs kanserine yakalandığını ve ağır bir tedavi sürecinin tam ortasında olduğunu duyurdu. Kullandığı ağır ilaçlar nedeniyle sinir sisteminin altüst olduğunu ve en ufak bir stresin bile vücudunda yıkıcı etkiler oluşturduğunu itiraf etti.

DİDEM CERAN SON HALİNİ PAYLAŞTI

2011 yılında Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, yüz nakli operasyonu için Güney Kore'nin yolunu tutmuştu. Yüzüne birçok işlem yaptıran Didem Ceran iyileşme sürecini de sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben ne yaptırdım?" ifadesini kullanan Ceran, operasyon kapsamında yapılan işlemleri tek tek sıraladı. Ceran'ın anlattığına göre, çene kemiği geri alındı, yüz hatları törpülendi, göz çevresi düzenlendi ve yüz germe işlemleri uygulandı.

Ceran son videosunda ise "Ameliyatımın 21. günü. Su içerken artık ağız kenarlarımdan taşma olmuyor. Tükürük kontrolüm belirgin şekilde düzeldi. Yüz kaslarımı daha koordineli kullanabiliyorum. Bu, kemik–kas dengesi değişen yüzde nöromüsküler adaptasyonun toparlanmasıdır ve ben gerçekten hızlı iyileştim." dedi.