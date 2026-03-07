Zafer Algöz’den 20 Bin TL borç veren kullanıcıya olay cevap! Zafer Algöz’ün borç yorumu sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Zafer Algöz, bu kez bir kullanıcının borç paylaşımına verdiği cevapla gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısının “Arkadaşıma 20 bin TL borç verdim, geri alamıyorum” şeklindeki mesajına yanıt veren Algöz’ün yorumu kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Oyuncunun verdiği cevap birçok kişi tarafından esprili bulunurken, bazı kullanıcılar ise sözleri oldukça yerinde bulduklarını ifade etti.

ZAFER ALGÖZ’DEN TAKİPÇİYE OLAY CEVAP

Ünlü oyuncu sosyal medyada takipçisine borcunu tekrardan nasıl tahsis edebileceğini şu sözlerle açıkladı. Zafer Alagöz, "Arkadaşım 1 ay önce sana 30 bin borç vermiştim ne zaman ödersin?" diye yaz. Karşı taraf "ne 30’u sen bana 20 bin vermiştin" diyecek. İşte sana mahkemeye sunman için kanıt."

Alagöz’ün paylaşımı sonrası birçok kullanıcı ünlü oyuncunun fikrini çok zekice bulduğunu ve bu fikrin işlerine yarayabileceğine dair söylemlerde bulundu.