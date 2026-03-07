Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Zafer Algöz'den 20 Bin TL borç veren kullanıcıya olay cevap! Zafer Algöz'ün borç yorumu sosyal medyayı salladı!

Ünlü tiyatrocu ve oyuncu Zafer Algöz, sosyal medyada bir kullanıcının "Arkadaşıma 20 bin TL borç verdim, geri alamıyorum" şeklindeki paylaşımına verdiği yanıtla gündem oldu. Ünlü oyuncunun dikkat çeken yorumu kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Takipçiler arasında hem esprili hem de düşündürücü bulunan sözler, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Zafer Algöz'den 20 Bin TL borç veren kullanıcıya olay cevap! Zafer Algöz'ün borç yorumu sosyal medyayı salladı!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 20:53

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan , bu kez bir kullanıcının borç paylaşımına verdiği cevapla gündeme geldi. Bir kullanıcısının “Arkadaşıma 20 bin TL borç verdim, geri alamıyorum” şeklindeki mesajına yanıt veren Algöz’ün yorumu kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Oyuncunun verdiği cevap birçok kişi tarafından esprili bulunurken, bazı kullanıcılar ise sözleri oldukça yerinde bulduklarını ifade etti.

ZAFER ALGÖZ’DEN TAKİPÇİYE OLAY CEVAP

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Zafer Algöz, bu kez bir takipçiye verdiği cevapla dikkat çekti. Bir kullanıcının “Arkadaşıma 20 bin TL borç verdim, geri alamıyorum” şeklindeki paylaşımına yanıt veren ünlü oyuncu, kısa ve çarpıcı sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Zafer Algöz’den 20 Bin TL borç veren kullanıcıya olay cevap! Zafer Algöz’ün borç yorumu sosyal medyayı salladı!

Algöz’ün yorumu kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve farklı yorumların yapılmasına neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncunun sözlerini esprili bulurken, bazıları ise bu tür durumların birçok kişinin başına geldiğini belirterek paylaşıma destek verdi.

Zafer Algöz’den 20 Bin TL borç veren kullanıcıya olay cevap! Zafer Algöz’ün borç yorumu sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncunun takipçisine verdiği bu yanıt kısa sürede gündeme taşınırken, paylaşım sosyal medya platformlarında günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Zafer Algöz’den 20 Bin TL borç veren kullanıcıya olay cevap! Zafer Algöz’ün borç yorumu sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu sosyal medyada takipçisine borcunu tekrardan nasıl tahsis edebileceğini şu sözlerle açıkladı. Zafer Alagöz, "Arkadaşım 1 ay önce sana 30 bin borç vermiştim ne zaman ödersin?" diye yaz. Karşı taraf "ne 30’u sen bana 20 bin vermiştin" diyecek. İşte sana mahkemeye sunman için kanıt."

Zafer Algöz’den 20 Bin TL borç veren kullanıcıya olay cevap! Zafer Algöz’ün borç yorumu sosyal medyayı salladı!

Alagöz’ün paylaşımı sonrası birçok kullanıcı ünlü oyuncunun fikrini çok zekice bulduğunu ve bu fikrin işlerine yarayabileceğine dair söylemlerde bulundu.

