Zahide Yetiş'in doğum üzüntüsü: Bazı şeyleri biraz geç fark ettik

03 Ekim 2024 19:15 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 19:33

Normal Doğum Eylem Planı toplantısına katılan ünlü televizyoncu Zahide Yetiş, çocuğunun doğumuyla ilgili yaşadığı üzüntüsünü paylaştı. "Bazı şeyleri biraz geç fark ettik" diyen Yetiş kendisinin normal doğum yapamadığına dair sıkıntılarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Normal Doğum Eylem Planı tanıtım toplantısına ünlü televizyon sunucusu Zahide Yetiş de katıldı. Yetiş, kendisinin çocuğunu hep normal doğum yoluyla doğurmak istediğini ancak sağlık problemleri yüzünden yapamadığını anlattı. "Bazı şeyleri biraz geç fark ettik" diyen sunucu bu konudaki üzüntüsünü paylaştı.

"BAZI ŞEYLERİ GEÇ FARK ETTİK"

Televizyon sunucusu Zahide Yetiş ise bebeğini hep doğal yolla dünyaya getirmek istediğini ama bazı gereklilikler nedeniyle sezaryen ameliyatla doğum yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Bazı şeyleri biraz geç fark ettik. Normal doğum kadar bir annenin hem kendinin hem de evladının sağlığını koruyabileceği çok az şey var, bunu anladım. Ben ne yazık ki normal doğum yapamadım çünkü sıkıntılı bir doğum süreci yaşamıştım, sonrasında olası riskleri göze alamadım." şeklinde konuştu.

"SEZARYENDE BEBEK BIÇAK DARBESİYLE BİR ANDA ÇIKIYOR"

Normal doğum yapan kadınların kendini hızlıca topladığına, ağrı ve sancılarının sezaryen ameliyata kıyasla çok daha az olduğuna işaret eden Yetiş, "Normal doğumla dünyaya gelen bebekler de çok daha sağlıklı, dünyaya hazır halde doğuyor. Sezaryende ise bebek hiç bilmediği bir dünyaya, ortama bir bıçak darbesiyle bir anda çıkıyor. " ifadelerini kullandı.

Bir televizyoncu olarak, çocuğun normal doğumla sürece yavaş yavaş hazırlanarak dünyaya gelmesinin önemini anlatan çok sayıda yayın yaptığını dile getiren Yetiş, Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve bu konudaki çalışmaları gönülden desteklediğini sözlerine ekledi.