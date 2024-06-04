Zayn Sofuoğlu, Sapanca Gölü’ne drone ile kahve servisi yaptı

04 Haziran 2024 11:39 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:39

Daha önce sürdüğü araçlarla adından söz ettiren Zayn Sofuoğlu, şimdi ise dronla ailesine kahve taşıdı. Sosyal medya hesabından 3 milyon takipçiye ulaşan Zayn, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

ZAYN SOFUOĞLU, DRONLA AİLESİNE KAHVE TAŞIDI

Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, yine sosyal medyayı salladı. Zayn, Esentepe’de bulunan evlerinden done ile Sapanca Gölü’nde sörf tahtası üzerinde vakit geçiren ailesine kahve servisi yaptı. 7 milyondan fazla izlenen videoya yorum yağdı.