Zayn Sofuoğlu, Sapanca Gölü’ne drone ile kahve servisi yaptı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
04 Haziran 2024 11:39 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:39
Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, Sapanca Gölü’nde sörf tahtası üzerinde vakit geçiren ailesine drone ile kahve servisi yaptı.
Daha önce sürdüğü araçlarla adından söz ettiren Zayn Sofuoğlu, şimdi ise dronla ailesine kahve taşıdı. Sosyal medya hesabından 3 milyon takipçiye ulaşan Zayn, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
ZAYN SOFUOĞLU, DRONLA AİLESİNE KAHVE TAŞIDI
Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, yine sosyal medyayı salladı. Zayn, Esentepe’de bulunan evlerinden done ile Sapanca Gölü’nde sörf tahtası üzerinde vakit geçiren ailesine kahve servisi yaptı. 7 milyondan fazla izlenen videoya yorum yağdı.
Kaynak: TGRT Haber