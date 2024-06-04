Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Zayn Sofuoğlu, Sapanca Gölü’ne drone ile kahve servisi yaptı

Zayn Sofuoğlu, Sapanca Gölü’ne drone ile kahve servisi yaptı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
04 Haziran 2024 11:39 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:39

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, Sapanca Gölü’nde sörf tahtası üzerinde vakit geçiren ailesine drone ile kahve servisi yaptı.

Daha önce sürdüğü araçlarla adından söz ettiren Zayn Sofuoğlu, şimdi ise dronla ailesine kahve taşıdı. Sosyal medya hesabından 3 milyon takipçiye ulaşan Zayn, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. 

ZAYN SOFUOĞLU, DRONLA AİLESİNE KAHVE TAŞIDI 

Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, yine sosyal medyayı salladı. Zayn, Esentepe’de bulunan evlerinden done ile Sapanca Gölü’nde sörf tahtası üzerinde vakit geçiren ailesine kahve servisi yaptı. 7 milyondan fazla izlenen videoya yorum yağdı. 

Zayn Sofuoğlu, Sapanca Gölü’ne drone ile kahve servisi yaptı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...