Zehra Güneş ile Melissa Vargas dostluğu bitti! Birbirlerini sildiler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncuları Melissa Vargas ile Zehra Güneş'in arası açıldı. Tüm etkinliklerde ve yaz tatillerinden hep bir arada olan yakın dostlar birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.
Ortaya çıkan bilgilere göre ilk olarak Melissa Vargas’ın, Zehra Güneş’i Instagram’da takip etmeyi bıraktığı görüldü. Buna karşılık Zehra Güneş’in ise Vargas’ı takip çıktığı görüldü. İkilinin neden böyle bir sosyal medya hamlesi yaptığı merak edildi.
Milli takımda birlikte önemli başarılara imza atan iki yıldız oyuncunun sosyal medyadaki bu değişimi kısa sürede spor gündeminde konuşulmaya başladı. İkilinin maçlar nedeniyle mi anlaşmazlık yaşadığı henüz bilinmiyor.
7 Temmuz 1999 doğumlu Zehra Güneş, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta orta oyuncu olarak görev alan Türk voleybolcu. VakıfBank alt yapısında yetişen voleybolcu daha öncesinde; İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş'ta oynadı.
|Bilgi
|Değer
|Ad Soyad
|Zehra Güneş
|Doğum Tarihi
|7 Temmuz 1999
|Uyruk
|Türk
|Takımı (Kulüp)
|VakıfBank
|Pozisyonu
|Orta Oyuncu
|Milli Takımı
|Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı
|Önceki Takımları
|İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş
|Kariyer Notu
|VakıfBank alt yapısında yetişti
16 Ekim 1999 doğumlu Melissa Vargas, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı Türk voleybolcudur.