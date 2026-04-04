A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncuları Melissa Vargas ile Zehra Güneş'in arası açıldı. Tüm etkinliklerde ve yaz tatillerinden hep bir arada olan yakın dostlar birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

HABERİN ÖZETİ Zehra Güneş ile Melissa Vargas dostluğu bitti! Birbirlerini sildiler Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncuları Melissa Vargas ve Zehra Güneş arasındaki sosyal medya takipleşmesinin sona ermesi spor gündeminde yer aldı. Melissa Vargas'ın Zehra Güneş'i Instagram'da takip etmeyi bıraktığı, ardından Zehra Güneş'in de Vargas'ı takipten çıktığı görüldü. İkili daha önce tüm etkinliklerde ve yaz tatillerinde hep bir arada görülüyordu. Bu sosyal medya hamlesinin nedenine dair bir bilgi bulunmuyor. Zehra Güneş 7 Temmuz 1999 doğumlu, orta oyuncu olarak VakıfBank ve Milli Takım'da görev yapıyor. Melissa Vargas 16 Ekim 1999 doğumlu, Küba asıllı Türk voleybolcu olarak Milli Takım ve Fenerbahçe'de oynuyor.

ZEHRA GÜNEŞ İLE MELİSSA VARGAS'TAN BEKLENMEDİK HAMLE

Ortaya çıkan bilgilere göre ilk olarak Melissa Vargas’ın, Zehra Güneş’i Instagram’da takip etmeyi bıraktığı görüldü. Buna karşılık Zehra Güneş’in ise Vargas’ı takip çıktığı görüldü. İkilinin neden böyle bir sosyal medya hamlesi yaptığı merak edildi.

Milli takımda birlikte önemli başarılara imza atan iki yıldız oyuncunun sosyal medyadaki bu değişimi kısa sürede spor gündeminde konuşulmaya başladı. İkilinin maçlar nedeniyle mi anlaşmazlık yaşadığı henüz bilinmiyor.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

7 Temmuz 1999 doğumlu Zehra Güneş, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta orta oyuncu olarak görev alan Türk voleybolcu. VakıfBank alt yapısında yetişen voleybolcu daha öncesinde; İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş'ta oynadı.

Bilgi Değer Ad Soyad Zehra Güneş Doğum Tarihi 7 Temmuz 1999 Uyruk Türk Takımı (Kulüp) VakıfBank Pozisyonu Orta Oyuncu Milli Takımı Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı Önceki Takımları İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Kariyer Notu VakıfBank alt yapısında yetişti

MELISSA VARGAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

16 Ekim 1999 doğumlu Melissa Vargas, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı Türk voleybolcudur.