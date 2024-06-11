Zehra’dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu’nun genç sevgilisi tanıdık çıktı

11 Haziran 2024 10:40 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:40

Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenen Kaya Çilingiroğlu, ikinci evliliğini de 2014 yılında bitirdi. Yeni bir aşka yelken açan Çilingiroğlu kendisinden 38 yaş küçük oyuncu Nevide Çiçek ile görüntülendi.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU GENÇ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

OnurAkayMedya’dan Erkan Özbey tarafından Balıkçıda görüntülenen ve baş başa yemek yiyen Kaya Çilingiroğlu ve Nevide Çiçek’in ilk görüntüsü ilgi gördü. 60 yaşında olan Kaya Çilingiroğlu ile 22 yaşındaki Nevide Çiçek'in görüntüsü tepki çekerken, Çiçek'in Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'dan küçük olduğu ortaya çıktı.