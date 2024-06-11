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Zehra’dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu’nun genç sevgilisi tanıdık çıktı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
11 Haziran 2024 10:40 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:40
Zehra’dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu’nun genç sevgilisi tanıdık çıktı

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam adı bir dönem Mehmet Ali Erbil ile anılan 22 yaşındaki oyuncu Nevide Çiçek ile görüntülendi.

Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenen Kaya Çilingiroğlu, ikinci evliliğini de 2014 yılında bitirdi. Yeni bir aşka yelken açan Çilingiroğlu kendisinden 38 yaş küçük oyuncu Nevide Çiçek ile görüntülendi. 

KAYA ÇİLİNGİROĞLU GENÇ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ 

OnurAkayMedya’dan Erkan Özbey tarafından Balıkçıda görüntülenen ve baş başa yemek yiyen Kaya Çilingiroğlu ve Nevide Çiçek’in ilk görüntüsü ilgi gördü. 60 yaşında olan Kaya Çilingiroğlu ile 22 yaşındaki Nevide Çiçek'in görüntüsü tepki çekerken, Çiçek'in Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'dan küçük olduğu ortaya çıktı. 

Zehra’dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu’nun genç sevgilisi tanıdık çıktı - 1. Resim

Zehra’dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu’nun genç sevgilisi tanıdık çıktı - 2. Resim

Zehra’dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu’nun genç sevgilisi tanıdık çıktı - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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