 | Funda Aydın

Zerrin Özer ablası Tülay Özer’in cenazesinde fenalaştı! Zerrin Özer’in sağlık durumu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Zerrin Özer, ablası Tülay Özer için düzenlenen cenaze töreninde zor anlar yaşadı. Sağlık sorunları nedeniyle törene katılımı güçleşen sanatçı, araçtan inemedi. Yaşanan durum sonrası Özer’in cenazeye katılımı yarıda kaldı. Peki, Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?

Fatimatüzzehra Maslak
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 23:59
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 23:59

Türk müziğinin güçlü seslerinden , ablası Tülay Özer’i son yolculuğuna uğurlarken duygusal anlar yaşadı. töreni sırasında sağlık sorunları yaşayan sanatçı, araçtan içinde fenalaştı. Yakınlarının yardımıyla kontrol altına alınmaya çalışılan Özer’in, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle törene devam edemediği öğrenildi. Peki, Zerrin Özer’in nasıl? Zerrin Özer’in hastalığı ne?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Türk müziğinin güçlü seslerinden Zerrin Özer, ablası Tülay Özer'in cenazesinde sağlık sorunları yaşayarak fenalaştı.
Zerrin Özer, ablası Tülay Özer'in böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.
Sanatçı, cenaze töreni sırasında araçtan içinde fenalaştı ve yakınlarının yardımıyla kontrol altına alınmaya çalışıldı.
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle törene devam edemeyen Zerrin Özer'in, beyincik damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yürüme güçlüğü yaşadığı biliniyor.
Sağlık durumunun elverişsiz olması nedeniyle taziyeleri araç içinde kabul ettiği öğrenildi.
Zerrin Özer'in dinlenmeye alındığı ve kontrol altında tutulduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ZERRİN ÖZER’İN ACI GÜNÜ

1970’li yıllara damga vuran Türk müziğinin önemli isimlerinden Tülay Özer, uzun süredir mücadele ettiği böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. Diyaliz tedavisi gören sanatçının vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü oluşturdu.

“Büklüm Büklüm”, “İkimiz Bir Fidanız”, “Kalbime Sana Vermiştim” ve “Niye Çattın Kaşlarını” gibi unutulmaz eserleri seslendiren Tülay Özer, sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tülay Özer’in oğlu Hakan Rizeli, "Annem Marmaris'te yaşıyordu. Pandemiden sonra İstanbul'a yanıma geldi. Diyaliz hastasıydı. Yaş ve sağlık bir noktadan sonra kaçınılmaz oluyor. Mekanı cennet olsun, yaptığı iyilikler karşısında olsun" dedi.

Cenazede duygusal anlar yaşanırken, sanatçının kardeşi Zerrin Özer de törende hazır bulundu. Ablasına veda eden Özer’in oldukça üzgün olduğu görüldü.

ZERRİN ÖZER’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, ablası Tülay Özer için düzenlenen cenaze töreninde zor anlar yaşadı. Ünlü sanatçı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle araçtan inemeyerek fenalaştı ve cenazeye katılımını güçlükle gerçekleştirebildi. Ablasının vefat haberiyle büyük bir acı yaşayan Zerrin Özer’in tören sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Sağlık durumunun elverişsiz olması nedeniyle taziyeleri araç içinde kabul ettiği öğrenildi.

Sanatçının uzun süredir devam eden sağlık problemleri bulunduğu, özellikle beyincik damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yürüme güçlüğü yaşadığı biliniyor. Bu nedenle cenaze sırasında da hareket etmekte zorlanan Özer’e sağlık ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Yaşanan olay, hem ailesini hem de sevenlerini derinden üzerken, sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade ediliyor. Zerrin Özer’in dinlenmeye alındığı ve kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
