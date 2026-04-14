Basit Numaralar, Dünya Tatlısı, Paşa Gönlüm, Son Mektup gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran Zerrin Özer, fiziksel geçirdiği ameliyatının ardından psikolojik olarak da zor zamanlar geçirdi. Aylar sonra şarkıcı Cansever için düzenlenen moral gecesinde görüntülenen Zerrin Özer son sağlık durumundan bahsetti.

HABERİN ÖZETİ Zerrin Özer aylar sonra ortaya çıktı! Tek başına yürüyemedi 90'lı yılların popüler şarkıcısı Zerrin Özer, geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası yaşadığı sağlık sorunları ve dengesizlik hakkında konuştu. Zerrin Özer, 2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası ciddi sağlık sorunları yaşamış ve bir süre Darülaceze bünyesindeki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştür. Sanatçı, beyinciğindeki iki damarın tıkanıklığının dengesini etkilediğini ve tek başına yürüyemediğini belirtmiştir. Zerrin Özer, 4 Kasım 1957 doğumludur ve müzik kariyerine 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci olarak başlamıştır.

ZERRİN ÖZER AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Zerrin Özer, 2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlanan sanatçı, artan kaygı bozukluğu nedeniyle bir süre Darülaceze bünyesindeki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

ZERRİN ÖZER SON SAĞLIK DURUMUNDAN BAHSETTİ

Yürürken destek aldığı fark edilen sanatçı, sahneye ise oturarak çıktı. Burada yaptığı açıklamada sağlık durumuna da değinen Özer, “Beyincikte iki damar var; biri yüzde 70, diğeri yüzde 30 tıkalı. Dengemi etkiliyor, tek başıma yürüyemiyorum” sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlattı.

ZERRİN ÖZER KAÇ YAŞINDA?

4 Kasım 1957 doğumlu Zerrin Özer, Türk şarkıcıdır. Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci olmuş, müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini almış, ilk plağı olan Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında çıkarmıştır.