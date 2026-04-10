Zeynep Atılgan ile Erdem Şanlı sevgili mi? Taşacak Bu Deniz oyuncusu İso ve Fadime'nin aşk iddiaları doğru mu çıktı? Erdem Şanlı'dan kafa karıştıran paylaşım

Seyircilerin cuma gününü iple çektiği Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlandığı günden bu yana dizinin sıkı takipçileri arasında yoğun bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Başrolünde Deniz Baysal, Ava Yaman, Burak Yörük ve Ulaş Tuna Astepe'nin oynadığı Taşacak Bu Deniz'in en sevilen çiftlerinden olan İso ile Fadime karakterlerinin oynadığı sahneler,özellikle de sosyal medyada en çok ilgi gören kesitlerden biri oluyor. Fragmanda yer verilmediği zaman sosyal medya kullanıcıların 'Fadime ile İso sahneleri nerede?', 'Fadime ve İso'yu daha çok birlikte görmek istiyoruz' yorumlarının yağdığı Taşacak Bu Deniz'e yönelik en çok merak edilen ve cevabı araştırılan konulardan birisi de; Fadime ile İso'nun gerçek hayatta da sevgili olup olmadığıdır. Dizi sahnelerinde birbirlerine çok yakıştırılan oyuncu Zeynep Atılgan ile Erdem Şanlı'nın aşk hayatlarında kimler var? Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncularından Fadime ve İso'nun dizi aşkı gerçeğe döndü mü? İso ve Fadime gerçekte sevgili mi?

ERDEM ŞANLI İLE ZEYNEP ATILGAN SEVGİLİ Mİ OLDU?

TRT1 ekranlarının en iddialı ve sevilen yapımlarından olan Taşacak Bu Deniz dizisi güçlü senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla adından bahsettirmeye devam ediyor. Gerek dizi içerisinde sergilediği oyunculuk performanslarıyla olsun gerek de karakterleriyle öne çıkan Zeynep Atılgan ile Erdem Şanlı'nın özel hayatı magazin gündeminde de sıklıkla anılıyor.

Magazin dünyasında en son beraber rol alacakları yeni reklam anlaşması için kolları sıvayan Zeynep Atılgan ile Erdem Şanlı'nın bu yeni projesiyle birlikte ünlü ikilinin sevgili olup olmadığının araştırmaları yeniden gündeme taşındı.

ZEYNEP ATILGAN'IN SEVGİLİSİ KİM? ZEYNEP ATILGAN GERÇEKTE KİMİNLE BERABER?

Taşacak Bu Deniz dizisinin Fadime'si Zeynep Atılgan'ın sevgilisinin bir dönem aynı dizide rol aldıkları Gökhan karakterini üstlenen Ali Öner ile olduğu iddia edilmişti.

Gökhan karakteri ile dizinin kilit rollerinden birini ekrana taşıyan Ali Öner ile Zeynep Atılgan'ın bir mekanda şarkı söylerken yakınlaştığı iddiası Fadime ile İso'yu yakıştıran fanları arasında sarsıcı bir etkiye neden olmuştu. Ancak iddiaların asılsız olduğu sonradan anlaşılmıştı.

ERDEM ŞANLI'DAN MANİDAR PAYLAŞIM! ZEYNEP ATILGAN İLE ERDEM ŞANLI AŞK İDDİALARI DOĞRU MU?

Önce bir giyim markasının daha sonradan ise dijital bir reklamı projesi için yeniden bir araya gelen Zeynep Atılgan ile Erdem Şanlı'nın sosyal medya hesaplarından yaptıkları imalı paylaşım ikili arasındaki sevgililik iddialarını güçlendirdi.

Erdem Şanlı'nın yayınladığı gizemli videosu merak duygusunu iyiden iyiye arttırdı. Ünlü oyuncu aktif kullandığı Instagram hesabında şöyle bir duyuruda bulundu;

"Bu bir açıklama videosudur. Uzun zamandır bunun hakkında konuşuluyor, yazılıp çiziliyor açıklamalar yapılıyor. E tabi biz bunları görmüyor muyuz tabi ki görüyoruz.

Ama böyle bir şeyi söylemesi hele ki herkese söylemesi biraz zor tabi. Ama sanırım bu kez siz haklısınız. Evet, doğru, uzun zamandır değişmeyen tek bir şey var. Ona olan aşkım. E tabi bunun için kim diyeceksiniz, bunun için zaman var öyle çat diye olmuyor. Zamanı gelince ben tekrardan burdayım."