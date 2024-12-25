Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Zeynep Bastık geçmişe götürdü! 18 yaşındaki haline kimse inanamadı

Zeynep Bastık geçmişe götürdü! 18 yaşındaki haline kimse inanamadı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Aralık 2024 17:26 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:26
Zeynep Bastık geçmişe götürdü! 18 yaşındaki haline kimse inanamadı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları cevapladı. "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?" sorusuna cevap veren Zeynep Bastık, paylaştığı fotoğrafla hayrete düşürdü.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Zeynep Bastık, sık sık takipçileriyle etkileşim halinde. Dün takipçilerinin sorularını cevaplayan Zeynep Bastık, 18 yaşında çektirdiği fotoğrafını yayınlayarak takipçilerini bir hayli şaşırttı. 

ZEYNEP BASTIK'IN 18 YAŞINDAKİ HALİNİ KİMSE TANIYAMADI 

Zeynep Bastık, takipçisinden gelen "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?" sorusuna "Saç rengimi" sözleriyle cevap verdi. 18 yaşındaki fotoğrafını da paylaşan Zeynep Bastık'ın sarıya boyattığı saçlarını kısacık kestirdiği görüldü. 

Zeynep Bastık geçmişe götürdü! 18 yaşındaki haline kimse inanamadı - 1. Resim

Zeynep Bastık'ın takipçileri "İnanamıyorum" "Ben tanıyamadım" "Şuan daha genç gözüküyorsun" gibi yorumlar yağdırdı. Zeynep Bastık ayrıca özel hayatında çok mutlu olduğunu da soru cevapta belirtti. 

Zeynep Bastık geçmişe götürdü! 18 yaşındaki haline kimse inanamadı - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...