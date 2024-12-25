Zeynep Bastık geçmişe götürdü! 18 yaşındaki haline kimse inanamadı

25 Aralık 2024 17:26 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:26

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları cevapladı. "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?" sorusuna cevap veren Zeynep Bastık, paylaştığı fotoğrafla hayrete düşürdü.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Zeynep Bastık, sık sık takipçileriyle etkileşim halinde. Dün takipçilerinin sorularını cevaplayan Zeynep Bastık, 18 yaşında çektirdiği fotoğrafını yayınlayarak takipçilerini bir hayli şaşırttı.

ZEYNEP BASTIK'IN 18 YAŞINDAKİ HALİNİ KİMSE TANIYAMADI

Zeynep Bastık, takipçisinden gelen "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?" sorusuna "Saç rengimi" sözleriyle cevap verdi. 18 yaşındaki fotoğrafını da paylaşan Zeynep Bastık'ın sarıya boyattığı saçlarını kısacık kestirdiği görüldü.

Zeynep Bastık'ın takipçileri "İnanamıyorum" "Ben tanıyamadım" "Şuan daha genç gözüküyorsun" gibi yorumlar yağdırdı. Zeynep Bastık ayrıca özel hayatında çok mutlu olduğunu da soru cevapta belirtti.