Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'nün panik anları! Sevgilisini unuttu, biranda neye uğradığını şaşırdı

30 Kasım 2024 14:37 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 14:37

Şarkıcı Zeynep bastık ile oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü Etiler'de görüntülendi. Biranda panik yapan çift kaçışmaya başladı. Zeynep Bastık, sevgilisini unutunca ortaya ilginç anlar çıktı.

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Zeynep Bastık​ ile Serkay Tütüncü​ çifti dün akşam Etiler​'de mekan çıkışı görüntülendi. Kameraları karşısında gören çift panik​ yapınca birbirini kaybetti. Kısa süreli kargaşanın ardından yan yana gelen gülümsemekle yetindi.

ZEYNEP BASTIK İLE SERKAY TÜTTÜNCÜ'DEN BİR GARİP HAL

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, önceki gece Etiler’de bulunan bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Kabalığı görünce biranda panik yaşadı. Hangi otomobile bineceklerini şaşıran çift kısa süreli panik yaşadı.

Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü’yü adeta unutarak taksiye yöneldi. Bu durum üzerine muhabirlerin, "Zeynep Hanım’ın aracı burada, neden taksiye biniyor? İçeride bir sorun mu yaşadınız?" sorusuna Tütüncü, duruma hızlıca müdahale ederek sevgilisine, "Bebeğim, sen böyle gel" diyerek Bastık’ı yanına çağırdı.