Zeynep Koçak'tan Oğuzhan Koç itirafı! "Eve gidip ağladım"

16 Ağustos 2024 14:49 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 14:50

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Zeynep Koçak, yıllar sonra kendisine yapılan olumsuz eleştirilerden bahsetti. Sosyal medyadan sık sık kötü yorumlara maruz kaldığını belirten Zeynep Koçak, kendisine gelen mesajlar sonrasında sinirlerine hakim olamadı.

ZEYNEP KOÇAK, GELEN KÖTÜ YORUMLARA İSYAN ETTİ

"37 kiloyum çirkinsin, 25-30 kilo alıyorum estetiklisin, sadece bir story atıyorum evirip çevirip Oğuz'a bağlanıyor, hakkında güzel şeyler söylüyorum 'gündem olma çabası' oluyor, nodülüm var linç yiyorum. İlk defa yaşadığım en kötü günlerden birini anlatıyorum, linç yiyorum. Bu nasıl bir nefret ki ben 20 yıldır hakaretten başka bir şey işitmiyorum." diyerek yıllar sonra Oğuzhan Koç hakkında konuşmuş oldu.

Kendisine gelen kötü yorumları bir süre sonra normalleştiğini belirten Zeynep Koçak, "Kariyerimde kötü iş yapmaktansa hiçbir şey yapmayayım, para kazanmayayım ama işimle alakalı laf gelmesin üzerine kurmaya çalıştığım kariyerimde linçten başka hiçbir şey yemedim. Ve lince 'artık alıştım' dediğim programdan sonra bana şu isyanı ettirdiniz ya...Sanırım herkes gibi sıradan bir insan olduğumu sizin dışınızda ben de unutmuşum. Tüm bu nefreti normalleştirmişim. Bu kimseye böyle yapmayın dediğim bir mesaj değil, ben bunun önünü kesemem, bu hayatında böyle aşağılanan herkesin 'Benim bir kalbim olduğunu unutan kimseyi umursama' demek istediğim ve bu cümleyi kendime de hatırlattığım bir mesaj olsun..." dedi.