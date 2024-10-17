Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çiftinin üçüncü çocuklarının cinsiyeti belli oldu

17 Ekim 2024 16:40 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:40

Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuklarını beklediklerini açıklamıştı. Bugün doktor kontrolüne giden Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti, üçüncü çocuklarının cinsiyetini açıkladı.

Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından doktor kontrolüne gittiğini duyurup anket düzenledi. Takipçilerinin çoğu erkek dese de çiftin bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

ZEYNEP VOLKAN DEMİREL​ ÇİFTİNİN ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARININ CİNSİYETİ KIZ

Eski kaleci Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel 2010 yılında evlendi. İki kız çocuğu​ bulunan Demirel çifti, üçüncü çocuklarının da cinsiyetinin kız olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeynep Sever Demirel, "It's a Girl" notunu düştü.

ZEYNEP DEMİREL 5 HAFTADA 5 KİLO ALDI

Üçüncü bebeğini bekleyen Zeynep Sever Demirel sosyal medya hesabından aldığı kiloyu paylaştı. Bu hamileliğinde kendi rekorunu kırdığını belirten Zeynep Sever Demirel, 5 haftada rekor kırdığını söyledi. Yolun yarısı notunu düşen ünlü isim 8 kilo aldığını belirtti.