Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel'den bebek müjdesi! Boşanacakları iddia edilmişti

19 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:45

Son olarak Hatayspor'da teknik direktör olarak görev alan Volkan Demirel, geçtiğimiz yıl istifa ederek İstanbul'a geri dönmüştü. Haziran ayında babasını kaybeden Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den boşanacağı öne sürülmüştü. Boşanma iddialarını yalanlayan çiftten bebek müjdesi geldi.

VOLKAN DEMİREL İLE ZEYNEP SEVER DEMİREL'İN ÜÇÜNCÜ ÇOCUK HEYECANI

Volkan Demirel katıldığı programda kolunda eşi ve 2 kızının dövmeleri olduğunu ve bıraktığı boşlukta da üçüncü çocuklarının adını yazacağını söylemişti. Geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarını yalanlayan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'den bebek müjdesi geldi. Zeynep Sever büyüyen karnını paylaşarak "Fırında bir şeyler pişiyor" dedi. Volkan Demirel ise eşinin paylaşımına dua emojisi koydu.

VOLKAN DEMİREL BOŞANMA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Volkan Demirel, Instagram hesabından eşi Zeynep Demirel ile fotoğraf paylaşarak boşanma haberlerini yalanladı. “Bazen tartışıyoruz ama boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz.” dedi.

ZEYNEP SEVER DEMİREL KİMDİR?

"2009 Miss Belçika" güzeli olduktan sonra 2009 yılında katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kalmıştır. 35 yaşında olan Zeynep Sever Demirel, Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlendi.