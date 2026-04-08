Teknik direktör ve kaleci Volkan Demirel, 2010 yılında Zeynep Demirel ile evlendi. 3 kız çocukları olan çiftten Zeynep Demirel, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Zeynep Sever Demirel, daha önce "olkan'ı ideal koca haline getirmek için yıllarımı verdim" demişti. Zeynep Demirel son olarak ise eşi Volkan Demirel ile ortak çok noktasının olmadığını belirterek çatıştıklarını konuları sıraladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel ile çatıştıkları konuları sıraladı! "Çok ortak noktamız yok" Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile olan evliliğindeki farklılıkları ve çatışma noktalarını anlattı. Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile ortak noktalarının az olduğunu ve çocuk yetiştirme tarzları konusunda çatıştıklarını belirtti. Volkan Demirel Türk Halk Müziği severken, Zeynep Sever Demirel daha yenilikçi ve keşifçi bir yapıya sahip. Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel ile en çatışmalı dönemlerinde bile onu babası veya abisi olarak sevip sevmeyeceğini sorguladığını ifade etti. Zeynep Sever Demirel 9 Temmuz 1989 doğumlu, 2009 Miss Belçika güzeli ve 2009 Miss Universe'de ilk 15'e kalmıştır. Volkan Demirel 27 Ekim 1981 doğumlu, Türk teknik direktör ve eski milli kalecidir. Çift 21 Eylül 2010'da evlenmiş ve 3 kız çocukları vardır.

ZEYNEP SEVER DEMİREL'DEN VOLKAN DEMİREL İTİRAFI

“Volkan Türk Halk Müziği sever, ben oralarda çok yokum. Kıskançlık evliliğin ilk başlarında olan bir şey. Zamanla kalan bir şey değil. Yani bizde kalmadı. Çocuklarla alakalı çok atışırız. Yetiştirme şeklimiz benzer değil. Ben daha yenilikçi bir tipimdir Volkan daha geleneksel bir tiptir. Ben daha yeni zevkler, yeni yemekler, yeni bir ülkeyi keşfetme, sırt çantamı koluma takayım da Afrika'yı gezeyim kafasındayım, Volkan evde oturur.

Uzun yıllardır evliyiz ve çok çatışmalarımız oldu. Ben insan olarak çok seviyorum Volkan'ı. Volkan’la en çatışmalı olduğumuz dönemlerde kendime şu soruyu sorardım: Volkan benim babam olsaydı sever miydim onu? Ya da abim olsaydı? Ve çok severdi" dedi.

ZEYNEP SEVER DEMİREL KAÇ YAŞINDA?

9 Temmuz 1989 doğumlu Zeynep Sever Demirel, "2009 Miss Belçika" güzeli. 2009 yılında katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kalmıştır ama ikinci aşamaya girememiştir. Zeynep Sever Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlendi.

Özellik Değer Adı Soyadı Zeynep Sever Demirel Doğum Tarihi 9 Temmuz 1989 Unvan 2009 Miss Belçika Miss Universe (2009) İlk 15'e kaldı, ikinci aşamaya giremedi Eşi Volkan Demirel (Türkiye millî kalecisi) Evlilik Tarihi 21 Eylül 2010

VOLKAN DEMİREL KAÇ YAŞINDA?

27 Ekim 1981 doğumlu Volkan Demirel, Türk teknik direktör ve kaleci mevkisinde görev yapmış eski millî futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni çalıştırmaktadır. Volkan Demirel profesyonel futbolculuk kariyerine 2000 yılında Kartalspor'da başladı. 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.