Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine konu olan Zuhal Topal'ın giyinme tarzı, aldığı sert eleştirilerle beraber sosyal medyada da kısa zamanda olay oldu. Bircan Bali ile Esra Balamir’in sunduğu Tarz Meselesi programında Zuhal Topal'ın kıyafet tarzına yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulunulmuştu. Sert bir dil ile eleştirilen Zuhal Topal'ın hayranları ise sosyal medyada destek mesajları yağdırmıştı. Kendisine itham edilen o sivri ifadelerden sonra sunucu Zuhal Topal ise konuyla ilgili ilk kez konuştu.

HABERİN ÖZETİ Zuhal Topal'dan irisin diyen Bircan Bali'ye tokat gibi cevap: O yorumlar bana yazılsaydı sokağa çıkamazdım! Sunucu Zuhal Topal, katıldığı bir etkinlikte Bircan Bali ve Esra Balamir'in kendisine yönelik kıyafet eleştirilerine ilk kez yanıt verdi. Bircan Bali ve Esra Balamir, Zuhal Topal'ın giyim tarzı hakkında sert eleştirilerde bulundu. Bircan Bali, Zuhal Topal için 'irisin ve bu iriliğinin farkına varmalısın. İrisin ve bazı kıyafetleri giymemelisin' ifadelerini kullandı. Esra Balamir ise Zuhal Topal'ın kırmızı kombininde tercih ettiği elbise ve çorabı eleştirerek, o çorabı para verilse giymeyeceğini söyledi. Zuhal Topal, hayranlarının kendisine destek mesajları yağdırdığını belirterek, bu tarz yorumları muhatap almadığını dile getirdi. Topal, bu tür yorumlar için modacı olmak, eğitimli olmak veya bir kültür sahibi olmak gerektiğini ve aile terbiyesinin buna müsade etmeyeceğini belirtti. Zuhal Topal, eleştirilere gerek kalmadan sevenlerinin ve takipçilerinin çok güzel cevaplar verdiğini ifade etti.

ZUHAL TOPAL, KENDİSİNE 'İRİSİN' DİYEN BİRCAN BALİ'YE CEVABINI VERDİ!

Ekranların sevilen sunucusu Zuhal Topal, Bircan Bali ile Esra Balamir'in 'İrisin' yakıştırması altında söz ettiği sert eleştirilerine ilk kez kulak vererek, cevabını verdi.

Zuhal Topal katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirleriyle sohbet ederken muhabirin, Topal'a aldığı kıyafet eleştirisini hatırlatması üzerine Zuhal Topal'dan cevap gecikmedi.

ZUHAL TOPAL: MUHATAP ALAMAM O TİP İNSANLARI!

Yemekteyiz'in sunucusu Topal, "Sunucumuymuş o ben bilmiyorum. Ben yurt dışındaydım eşim dedi böyle böyle bir şey var. Allah Allah dedim sonra gösterdi bana birkaç bir şey. Sağolsun sevenler, takip edenler, yıllardır beni evlerinden biri gibi görenler o kadar güzel cevaplar ve yorumlar yazmışlar ki. Benim bir şey dememe gerek yok ben zaten çok muhatap alamam o tip insanları biliyorsunuz.

Öyle yorumlar yapmak için ya modacı olmanız lazım, eğitiminizin olması lazım, bir bilgi ya da alt yapı olması lazım, bir kültür. Benimde aile terbiyem buna müsade etmez. Zaten bana gerek yok insanlar çok güzel cevabını vermiş. Yani onlara yazılan yorumlar bana yazılsaydı ben sokağa çıkamazdım herhalde. Geçmiş olsun hepsine" cevabında bulundu.

BİRCAN BALİ İLE ESRA BALAMİR ZUHAL TOPAL İÇİN NE DEMİŞTİ?

Yemekteyiz programının sunucu Zuhal Topal'ın programda üzerinde taşıdığı kıyafetler, Tarz meselesi programına yatırılır iken sunucu Bircan Bali ile Esra Balamir'in kullandığı ifadeler tepki çekti.

Sunucu Bircan Bali Zuhal Topal için; ‘İrisin ve bu iriliğinin farkına varmalısın. İrisin ve bazı kıyafetleri giymemelisin’ demesinin üzerine diğer sunucu Esra Balamir de Topal’ın kırmızı kombininde tercih ettiği elbise ve çorabı vurgulayarak, ‘Bu kıyafeti, özellikle çorabı bana para verseler giymem. Siyahı belki olur ama kırmızıyı bana 350 bin TL verseler, ancak o şekilde giyerim’ demesi eleştiri almıştı.