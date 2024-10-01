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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de diskalifiye! Yarışmacıyı masadan kovdu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 10:28 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:24

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son yayınlanan bölümünde gergin anlar yaşandı. Uğur isimli yarışmacının Zuhal Topal'a "Sizi dinlemiyorum" çıkışı ortamı biranda gerdi. Sinirlerine hakim olamayan Zuhal Topal, Uğur'u masadan kovdu.

Zuhal Topal​'ın sunuculuğunu üstlendiği yemek programında gergin anlar yaşandı. Yarışmacı Uğur'un tavırlarından rahatsız olan Zuhal Topal, yarışmacıyı masadan kovdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 

ZUHAL TOPAL YARIŞMACIYI KOVDU 

Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz​ programının son bölümünde ortalık gerildi. 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri haftasında sunucu Zuhal Topal'ın yarışmacı Uğur ile gergin anları ekrana yansıdı. Uğur'u defalarca uyaran Zuhal Topal, son bölümde ise Uğur'un "Ben buyum" çıkışı Zuhal Topal'ı bir hayli gerdi. 

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de diskalifiye! Yarışmacıyı masan kovdu - 1. Resim

Programda kol böreğine kekik eklenmesi gerektiğini iddia eden Uğur, Zuhal Topal'ın ısrarlarına rağmen öfkesine engel olamadı. Zuhal Topal "Senin yorumunu sormuyoruz bir dinler misin? Ben konuşuyorum dinler misin?" deyince Uğur "Dinleyemem" dedi. Zuhal Topal ise yarışmacı Uğur'u masadan kovdu. 

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de diskalifiye! Yarışmacıyı masan kovdu - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
Zuhal Topalyemekteyiz

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Canan 1 Ekim 2024 10:28

Aaaa ya bazen böyle programla bi ara da gıcık oluyoruz değil mi Bu neyin nesi be insanlar niye öyle davranıyorlar ki

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