Zuhal Topal sinirlerine hakim olamadı! Yarışmacıya sinirlendi, peruğunu fırlattı

23 Aralık 2024 09:27 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:27

Yemekteyiz programında bu sefer yarışmacılar değil sunucu Zuhal Topal'ın yaptığı sosyal medyayı salladı. Yarışmacılardan Mine'nin tavrına daha fazla dayanamayan Zuhal Topal, peruğunu çıkardı.

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında her hafta yarışmacılar birinci olmak için kıyasıya rekabet ediyor. Sık sık yarışmacıların kavgaları ekrana yansırken, bu sefer Zuhal Topal sinirlerine hakim olamadı.

BU KEZ ZUHAL TOPAL'IN SABRI TAŞTI

Bu haftaki Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışmacılardan Mine ve diğer yarışmacılar arasında yaşanan tartışma ekrana yansıdı. Yarışmacılar Mine için "Samimiyetsiz, eksik menüler olunca göbek atıyor" dedi. Yarışmacı da mutfakta sekerek yürümeye ve zıplamaya başladı.

O anlarda sessizliğini koruyan sunucu Zuhal Topal, "Allah kahretsin" diyerek peruk olan kahkülünü çıkardı ve fırlattı. Kimse ne olduğunu anlmazken, kısa bir süre sonra hem Zuhal Topal hem de yarışmacılardan gülmeye başladı.