SON DAKİKA!
40 yaş üstü kadınların bakım sırrı! Güney Koreli kadınların genç görünme formülleri

Güney Koreli 40 yaş üstü kadınların sosyal medyadaki genç görünümleri son yıllarda dikkat çekti. Peki 40 yaş üstü bu kadınların bakım sırları neler? Kadınlar genç kalmak için neler kullanmalı neler yapmalı? Güzellik ve günlük yaşam rutininde olması gereken ve 40 yaş üstünde bile 20'li yaşlarda olmanın tüm püf noktalarını sizler için araştırdık.

40 yaş üstü kadınların bakım sırrı! Güney Koreli kadınların genç görünme formülleri
Cildin yaş alması kaçınılmaz olsa da, bazı toplumlar zamanı adeta daha yavaş yaşıyor. Özellikle Güney Kore’de 40 yaşını geçen birçok kadının pürüzsüz, canlı ve sıkı görünen cilt yapısı yıllardır merak konusu oluyor. Uzmanlara göre bunun arkasında pahalı işlemlerden çok, çocukluk çağından itibaren başlayan disiplinli bakım kültürü bulunuyor.

Güney Koreli kadınların 40 yaş sonrası dahi pürüzsüz ve canlı görünen ciltlerinin sırrı, pahalı işlemlerden çok çocukluk çağından itibaren başlayan disiplinli bakım kültürüdür.
Güneş koruyucu kullanımı, erken kırışıklıkların önlenmesinde yaşam kültürü olarak görülüyor.
Pirinç suyu, cildi yumuşatma, renk tonunu eşitleme ve mat görünümü azaltma özelliğiyle kullanılıyor.
Ginseng özleri, kan dolaşımını destekleyerek cildin daha canlı görünmesine ve kolajen üretimini artırmaya yardımcı oluyor.
Yüz yogası ve masajı, kırışıklık oluşumunu engellemek ve cilt sıkılığını artırmak için düzenli olarak uygulanıyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Koreli kadınların anlayışı yalnızca “kırışıklıkları kapatmak” üzerine kurulu değil. Amaç; cildi yıllarca korumak, beslemek ve yaşlanmayı geciktirmek. İşte asırlardır uygulanan o dikkat çeken bakım sırları…

GÜNEY KORELİ KADINLARIN GENÇ GÖRÜNME FORMÜLLERİ

Güney Koreli kadınların en dikkat çeken alışkanlıklarından biri güneş koruyucu kullanımını asla ihmal etmemeleri. Birçok kadın genç yaşlardan itibaren günlük olarak SPF içerikli koruyucular kullanıyor. Uzmanlara göre erken kırışıklıkların en büyük nedenlerinden biri güneş hasarı. Bu nedenle Kore’de güneş koruyucu, makyaj ürünü değil yaşam kültürü olarak görülüyor.

Kore’de pirinç yalnızca sofraların değil, güzellik ritüellerinin de vazgeçilmez bir parçası. Yüzlerce yıl önce saray kadınlarının yüzlerini pirinç suyuyla temizlediği biliniyor.

Pirincin bekletilmesiyle elde edilen bu doğal su; cildi yumuşatıyor, renk tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor ve mat görünümü azaltıyor. Özellikle 40 yaş sonrası ortaya çıkan donuk görünüm için hâlâ birçok Koreli kadın bu yöntemi uyguluyor.

EVDE PİRİNÇ MASKESİ NASIL HAZIRLANIR?

1 çay bardağı pirinci yıkayın

Üzerine temiz su ekleyin

30 dakika bekletin

Süzülen suyu cam şişeye alın

Sabah ve akşam pamuk yardımıyla uygulayın

Geleneksel bitkiler, pirinç özleri ve doğal mayalanmış içerikler cilt bakımında yüzyıllardır kullanılıyor.

Cildin nem tutmasına yardımcı oluyor.

Elastikiyet kaybını azaltıyor.

İnce çizgilerin görünümünü hafifletiyor.

Cilde doğal bir parlaklık kazandırıyor.

GİNSENG MASKESİ

Ginseng, Kore kültüründe “uzun yaşam kökü” olarak biliniyor. Özellikle kırmızı ginseng özleri geçmişte saray kadınlarının bakım karışımlarında sıkça kullanılıyordu.

Ginsengin düzenli kullanımının;

Kan dolaşımını desteklediği,

Cildin daha canlı görünmesine yardımcı olduğu,

Kolajen üretimini desteklediği düşünülüyor.

40 yaş üstü Koreli kadınların çoğu, ginseng içerikli serum ve maskeleri günlük rutinlerinin bir parçası olarak görüyor. Sıklıkla ve düzenli yapılan yüz yogası ya da masajı kırışıklık oluşmadan önlem alıyorlar. Kore’de bakım yalnızca ürün sürmekten ibaret değil. Kadınlar genç yaşlardan itibaren yüz kaslarını çalıştıran masaj teknikleri uyguluyor.

Çene hattı daha belirgin görünüyor.

Ödem azalıyor Kan dolaşımı hızlanıyor.

Cilt daha sıkı bir görünüm kazanıyor.

Özellikle lenf drenaj masajı son yıllarda dünya genelinde de ilgi görüyor.

