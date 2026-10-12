Altı Üstü İstanbul dizisinde Hikmet ölecek mi? Erkan Can Altı Üstü İstanbul dizisinden ayrılıyor mu?

Altı Üstü İstanbul dizisiyle ilgili sosyal medyada yayılan spoiler iddiası, hikâyenin gidişatına dair merakı artırdı. İzleyiciler, Emir ve Uzay karakterlerinin öleceğini düşünürken bu kez Hikmet’in hayatını kaybedebileceği öne sürüldü. Erkan Can’ın oynadığı Hikmet karakterinin öleceğine ilişkin iddia, dizinin takipçileri arasında yeni bir tartışma başlattı. Peki, Altı Üstü İstanbul’da Hikmet gerçekten ölecek mi? Erkan Can diziden ayrılıyor mu? Sosyal medyada konuşulan spoiler henüz kesinleşmiş bir gelişme olarak değerlendirilmezken gözler, yeni bölümde yaşanacaklara çevrildi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNDE HİKMET ÖLECEK Mİ?

Altı Üstü İstanbul dizisinde izleyicileri üzecek bir gelişme yaşanacak. Dizide Hikmet karakterinin hayatını kaybedeceği ortaya çıktı. Hikmet’in ölümü, hikâyenin seyrini değiştirecek gelişmeler arasında yer alıyor. İzleyiciler daha önce Emir ve Uzay karakterlerinin başına ne geleceğini merak ederken ölüm haberiyle ilgili dikkat çeken ayrıntı Hikmet cephesinde yaşanacak.

Sosyal medyada konuşulan spoiler iddiaları da bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme geldi. Peki, Altı Üstü İstanbul’da Hikmet neden ölecek? Erkan Can’ın diziden ayrılması hikâyeyi nasıl etkileyecek? Hikmet’in vedasının ardından karakterler arasında neler yaşanacağı merak konusu olurken gözler, dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmelere çevrildi.

ERKAN CAN ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Altı Üstü İstanbul dizisinde Hikmet karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erkan Can’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada yayılan spoiler iddialarında Hikmet’in hayatını kaybedebileceği öne sürüldü. Bu iddia, usta oyuncunun dizideki geleceğine ilişkin soruları da beraberinde getirdi.

Peki, Erkan Can Altı Üstü İstanbul dizisine veda mı edecek? Hikmet karakteri gerçekten ölecek mi? Şu ana kadar paylaşılan bilgiler, ayrılık iddiasını kesinleşmiş bir gelişme olarak değerlendirmek için yeterli değil. Erkan Can’ın diziden ayrılacağına ilişkin yapım ekibinden gelen doğrulanmış bir açıklama bulunmadığı sürece, sosyal medyada dolaşan spoiler iddialarını kesin bilgi olarak kabul etmemek gerekiyor.