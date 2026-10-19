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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 20:46

Altı Üstü İstanbul Emir neden öldü? Emir ve Uzay'ın geri dönüşü dikkat çekti

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul'da heyecan devam ederken Uzay ve Emir'in dönüşü dikkat çekti. İki ismin cenaze aracının arkasından ağlayan ailesi yürekleri yakarken yeni bölümle beraber her şey ortaya çıktı.

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Editor
 Gonca Işık
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Altı Üstü İstanbul Emir neden öldü? Emir ve Uzay'ın geri dönüşü dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 20:46

Ekranların sevilen dizisi 'da heyecan devam ediyor. Ekranlarda heyecanla beklenen yeni bölümün bugün yayınlanması üzerine neden öldü soruları da yeniden gündeme geldi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR NEDEN ÖLDÜ?

Altı Üstü İstanbul'da Emir'in cenaze aracının ardından ağlayan insanlar yürekleri yakmıştı.

Altı Üstü İstanbul Emir neden öldü? Emir ve Uzay'ın geri dönüşü dikkat çekti

Emir ile 'ın geri dönüşünün ardından Emir'in neden öldüğü gösterildi merakla takip edildi. Emir'in yaşadığı haberiyle mahallede yas, yerini davullu zurnalı kutlamaya bırakır.

Altı Üstü İstanbul Emir neden öldü? Emir ve Uzay'ın geri dönüşü dikkat çekti

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EMİR YAŞIYOR MU?

Altı Üstü İstanbul'da Emir ve Uzay'ın yaşıyor olması seyirciyi oldukça mutlu etti. Hikaye gereği cenaze aracının gösterilmesinin üzerine duygusal anlar yaşanmıştı. Yeni bölümle beraber Emir'in yaşadığı ortaya çıktı.

Altı Üstü İstanbul Emir neden öldü? Emir ve Uzay'ın geri dönüşü dikkat çekti

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

- Feyyaz Duman – Tarık Dirlik
- Nehir Erdoğan – Zehra Cankaya
- İlker Aksum – Bayram Cankaya
- Rahimcan Kapkap – Emir Cankaya
- Elçin Zehra İrem – Naz Başer
- Kaan Çakır – Galip Sultan
- Yüsra Geyik – Nihal Cankaya
- Öykü Gürman – Fahriye Toprak
- Berk Ali Çatal – Uzay Sultan


- Cem Söküt – Şeker İbo (İbrahim Koç)
- Sacide Taşaner – Pamuk Cankaya
- Sena Mia Kalıp – Melek Toprak
- Doğancan Sarıkaya – Hasan Koru
- Kaan Akkaya – Sado (Sadullah Yalçın)
- Efe Taşdelen – Mert Aksoy
- İpek Çiçek – Alina
- Halil İbrahim Kurum – Amerikan Rami
- Can Kızıltuğ – Bora
- Sezer Arıçay – Bahtiyar Cankaya
- Oğulcan Çiftçioğlu – Pamir
- Yusuf Baymaz – Servet
- Erkan Can – Hikmet

ETİKETLER
#Uzay
#Emir
#Altı Üstü İstanbul
#Diziler
#Tarık Dirlik
#Zehra Cankaya
#Mavi Kadin
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