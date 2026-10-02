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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 13:53

Banyo neden sürekli nemli olur? Banyodaki nem oranını hızla azaltmanın yolu

Son zamanlarda arama motorlarında ‘Banyo neden sürekli nemli olur?’ sorusu araştırılmaya başlandı. Bizde sizin için bu sorunun cevabını araştırırken banyodaki nem oranını hızla azaltmanın yollarını bulduk. Peki, Banyo neden sürekli nemli olur? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Banyo neden sürekli nemli olur? Banyodaki nem oranını hızla azaltmanın yolu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 13:53

Evin diğer bölümlerine göre daha fazla nem alan yerlerinden biri olan , sürekli su buharına maruz kalması nedeniyle zamanla nem ve rutubet birikiminde neden olabilir. Bu durum ise zamanla kötü koku ve küf oluşuma yol açabilir.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte daha çok artış gösteren banyolardaki nem temizliğiyle de can sıkıcı olabiliyor. Arama motorlarında konu hakkında cevaplar araştırılırken benim de son günlerde sıklıkla araştırdığım konular arasında yer alan banyolardaki nem oranını hızla azaltmanın yolunu sizinle paylaşıyorum. Siz de benim gibi banyonuzda artık nem görmek istemiyor, nemle birlikte gelen küf ve rutubetten şikâyetçiyseniz, bu yöntemleri kesinlikle yapmalısınız. Peki, Banyo neden sürekli nemli olur? Sorusunun cevabını adım adım sizinle paylaşıyorum.

Sıcak duş, yetersiz havalandırma nem oluşuna neden olabilir.

Sonbahar ve kış aylarında pençelerin daha az açılması nemin içerde kalmasına neden olabilir.

Duvarlarda, tavanda ya da derz aralarında nemle birlikte küf oluşumu meydan gelebilir.

Banyo neden sürekli nemli olur? Banyodaki nem oranını hızla azaltmanın yolu

BANYO NEDEN SÜREKLİ NEMLİ OLUR?

Banyoda nemin oluşmasının nedeni sıcak suyun buharlaşması durumudur.

Uzun ve sıcak duşlar sırasında havaya karışan su buharı, banyonun yeterince havalanmamasını ardından duvarlarda ya da tavanda yoğunlaşabilir. 

Banyo neden sürekli nemli olur? Banyodaki nem oranını hızla azaltmanın yolu

İşte banyonun sürekli nemli olmasına neden olan durumlar;

Yetersiz pencere olması,

Duştan sonra kapıların ve pencerelerin kapalı tutulması,

Islak havluların banyonda uzun süre kalması,

Çamaşırların ıslak bir şekilde banyoda bekletilmesi,

Duşakabin ve çevresindeki suyun temizlenmemesi,

Tesisat ya da su sızıntısının oluşması,

Banyonun yeterince ısıtılmaması,

Küçük ve hava dolaşımının sınırlı olması,

Gibi nedenler banyolardaki küf ve rutubetin artmasına neden olabilir.

Banyo neden sürekli nemli olur? Banyodaki nem oranını hızla azaltmanın yolu

BANYODA NEM ORANINI KAÇ OLURSA KÜF OLUŞMAZ?

Evlerde ideal nem oranı genel olarak yüzde 30 ya da 50 arasında olmalıdır. Banyolarda bu nem oranı sıcak su kullanımına göre değişkenlik gösterebilir. Ancak duş sonrası nemin dışarıya çıkarılamaması durumunda küf ve rutubet konuları da meydana gelebilir.

Banyo neden sürekli nemli olur? Banyodaki nem oranını hızla azaltmanın yolu

BANYODAKİ NEM ORANINI AZALTMANIN YOLU NEDİR?

Banyolardaki nem oranın azalması aslında sanıldığı kadar zor değildir. Bunun için yapılması için gerekli olanlar ise;

Duş sırasında ya da sonrasında nemli havaya dışarı atılmalı,

Havalandırma varsa açık bırakılmalı,

Pencereler duş sırasında ve sonrasında açık kalmalı,

Duş ve çevresinde biriken su temizlenmeli,

Banyo sonrası kapı hemen açık bırakılmamalı,

Mümkün olduğunca nemli hava dışarı atılmalı,

Gibi durumlar yapılırsa nemli hava kolay bir şekilde dışarıya atılır.

Banyo neden sürekli nemli olur? Banyodaki nem oranını hızla azaltmanın yolu

ISLAK OLAN EŞYALAR BANYODAKİ NEMİ ARTIRIR MI?

Evet ıslak olan eşyalar banyo da durduğu süre zarfında nemi artırmaya devam eder. Havasız bir şekilde bırakılan eşyalar durduğu yerde buharlaşma yapıp duvarlar ve derz aralarında küflenme durumuna neden olur.

Banyo neden sürekli nemli olur? Banyodaki nem oranını hızla azaltmanın yolu

NEM KONUSUNU VE KÜFÜ NASIL ÖNLERİZ?

Banyo da sürekli nem kokusu oluşuyorsa nemin kaynağına bakılmalı.

Havalandırma varsa çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli.

Duşakabin çevresi ya da lavabo gibi bölgelerde su sızıntısının olup olmadığına bakılmalı.

Banyodaki nemi azaltmak için 5 pratik adım;

Duş sırasında havalandırma varsa çalıştırmak

Duştan bir süre de havalandırmayı açık bırakmak

Duşakabin içerisindeki suyu çekçekle çekmek

Banyodaki nem oranını takip etmek

Banyo neden sürekli nemli olur? Banyodaki nem oranını hızla azaltmanın yolu

BANYODAKİ NEM HAKKINDA UZMANLAR NE DİYOR?

Banyodaki nemin özellikle de insan sağlığına zararlı olduğu bilinirken Doç. Dr. Gülser Çelebi’nin yapmış olduğu çalışmalar da durumun sadece sudan kaynaklanmadığı, havadaki su buharının da nemlenmeye neden olduğunu açıklarken, nemin zamanla küf ve rutubete de neden olduğunu ifade ediyor. Küf ve rutubetin de solunum yollarına zarar verdiğini açıklıyor.

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#Rutubet
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#Doç. Dr. Gülser Çelebi
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