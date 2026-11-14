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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 23:49

Bir Başkadır dizisi nerede çekildi? Bir Başkadır hangi köyde çekildi?

Netflix'in sevilen yerli yapımlarından Bir Başkadır ikinci sezonuyla yeniden izleyicilerin gündemine oturdu. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği ve ilk sezonundan altı yıl sonra ekranlara dönen dizi, Netflix Türkiye'de en çok izlenen yapımlar arasına girdi. Dizinin hikâyesi kadar çekildiği mekânlar da merak konusu oldu. Peki, Bir Başkadır dizisi nerede çekildi? Bir Başkadır hangi köyde çekildi?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Bir Başkadır dizisi nerede çekildi? Bir Başkadır hangi köyde çekildi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 23:49

Berkun Oya'nın kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği Bir Başkadır, yıllar sonra yayınlanan ikinci sezonuyla yeniden gündem oldu. Netflix Türkiye'de izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği yapım, karakterlerinin etkileyici hikâyelerinin yanı sıra çekim mekânlarıyla da dikkat çekiyor. Diziyi izleyenler, sahnelerin hangi semtlerde ve hangi köyde çekildiğini öğrenmek istiyor. Peki, Bir Başkadır dizisi nerede çekildi? Bir Başkadır hangi köyde çekildi?

BİR BAŞKADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Netflix’in ses getiren yapımlarından Bir Başkadır dizisinin çekim mekânları, izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. İkinci sezonuyla yeniden gündeme gelen dizi, yalnızca hikâyesiyle değil, çekildiği gerçek mekânlarla da izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Berkun Oya’nın yazıp yönettiği dizide Meryem ve ailesinin yaşadığı mahalle sahneleri, ’un Beykoz ilçesinde bulunan Tokatköy ve Öğümce Köyü çevresinde çekildi. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden Ruhiye’nin geçmişiyle yüzleştiği köy sahneleri ise ’de gerçekleştirildi.

Bir Başkadır dizisi nerede çekildi? Bir Başkadır hangi köyde çekildi?

Hikâyenin farklı bir atmosferini yansıtan Sinan’ın evi de İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunuyor. Eski Ali Sami Yen Stadyumu’nun bulunduğu alanda yükselen gökdelenlerde yer alan bu mekân, dizinin şehir yaşamını yansıtan sahnelerine ev sahipliği yaptı. 

Bir Başkadır dizisi nerede çekildi? Bir Başkadır hangi köyde çekildi?

İstanbul’un mahalle dokusundan Çanakkale’nin kırsal atmosferine uzanan çekim noktaları, Bir Başkadır’ın hikâyesindeki farklı yaşamları ve karakterlerin dünyalarını görsel açıdan destekliyor.

BİR BAŞKADIR HANGİ KÖYDE ÇEKİLDİ?

Meryem ve ailesinin yaşadığı mahalle sahneleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Tokatköy ve Öğümce Köyü çevresinde çekildi. Dizide Ruhiye karakterinin geçmişiyle yüzleştiği ve hikâyenin duygusal yönünü güçlendiren köy sahneleri ise Çanakkale'de gerçekleştirildi.

BİR BAŞKADIR DİZİSİ NEDEN REKOR KIRIYOR?

Netflix Türkiye'nin dikkat çeken yapımlarından Bir Başkadır ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği dizi, ilk sezonundan altı yıl sonra 12 Kasım 2026'da yayınlanan yeni bölümleriyle yeniden gündeme geldi. Dört bölümden oluşan ikinci sezon, kısa sürede Netflix Türkiye'nin en çok izlenen yapımları arasına girerek zirveye yerleşti.

Bir Başkadır dizisi nerede çekildi? Bir Başkadır hangi köyde çekildi?

Dizinin başarısında, gündelik hayatın içinden karakterleri ve farklı toplumsal kesimlerin yaşamlarını bir araya getiren anlatımının etkili olduğu değerlendiriliyor. Yeni sezonda özellikle Muzaffer'in aile yaşantısı, kişisel dünyası ve komşusu Meryem ile kesişen hayatı ön plana çıkıyor. Karakterler arasındaki ilişkiler üzerinden aile bağları, yalnızlık, toplumsal farklılıklar ve insan ilişkileri yeniden ele alınıyor. İlk sezonda izleyicilerde bıraktığı etkiyi ikinci sezonda da sürdüren Bir Başkadır, yalnızca hikâyesiyle değil, oyunculukları ve gerçekçi atmosferiyle de konuşuluyor.

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