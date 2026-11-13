Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 19:48

Bir Başkadır Muzaffer kim, gerçek adı ne? Bir Başkadır'ın Muzaffer karakteri kimdir?

Netflix platformunda yayınlanan Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonu gündeme yerleşti. Öykü Karayel'in başrolünde yer aldığı Bir Başkadır'ın Muzaffer karakteri kimdir merak edilirken sosyal medyada da gündeme yerleşti.

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Editor
 Gonca Işık
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Bir Başkadır Muzaffer kim, gerçek adı ne? Bir Başkadır'ın Muzaffer karakteri kimdir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 19:48

Dijital platformda yayınlanan Bir Başkadır, ikinci sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonu kısa sürede sosyal medyada gündeme yerleşirken Muzaffer karakterinin gerçekte kim olduğu bilgisi dikkat çekti. 

BİR BAŞKADIR MUZAFFER KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

Berkun Oya, emekliliğine kısa süre kalmış Başkomiser Muzaffer karakterini oynuyor. 6 sene sonra ikinci sezonunu yayınlayan dizide Muzaffer karakteri ile kamera karşısına geçen Oya, sosyal medyada gündeme yerleşti. Muzaffer karakteri, Meryem ve Hilmi'nin üst katında ailesiyle birlikte yaşayan ve  eşinin kaybından sonra kötü bir dönem yaşayan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Bir Başkadır Muzaffer kim, gerçek adı ne? Bir Başkadır'ın Muzaffer karakteri kimdir?

BİR BAŞKADIR MUZAFFER KARAKTERİ KİMDİR?

Netlflix'te yayınlanan Bir Başkadır yeni sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda yer alan Muzaffer karakterinin kim olduğunu duyan ise şaşırdı. Dizinin yönetmenliğini üstlenen ve senaryosunu yazan Berkun Oya, dizinin ikinci sezonunda Muzaffer karakteri ile kamera karşısına geçti. 6 sene sonra yeni sezonunu yayımlayan dizinin oyuncu kadrosunda yönetmen ve senarist Berkun Oya yer aldı.

Bir Başkadır Muzaffer kim, gerçek adı ne? Bir Başkadır'ın Muzaffer karakteri kimdir?

DİZİNİN SENARİSTİ DİZİYE DAHİL OLDU

6 yılın ardından ikinci sezonunu izleyici karşısına çıkan Bir Başkadır dizisi Türkiye'nin gündemine yerleşmeyi başardı. Öykü Karayel'in başrolünde yer aldığı Bir Başkadır'ın senaristi ve yönetmenliğini yapan Berkun Oya, bu sefer kamera karşısında yer aldı. Dizide Muzaffer karakterini oynayan Berkun Oya beğeni topladı.

Bir Başkadır Muzaffer kim, gerçek adı ne? Bir Başkadır'ın Muzaffer karakteri kimdir?

BERKUN OYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk tiyatro yazarı, senarist, yönetmen, yapımcı ve oyuncu olan Berkun Oya, 3 Mart 1977 tarihinde 'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan isim 1998 yılında mezun oldu. 

Bir Başkadır Muzaffer kim, gerçek adı ne? Bir Başkadır'ın Muzaffer karakteri kimdir?

BERKUN OYA'NIN SENARİSTLİĞİNİ YAPTIĞI PROJELER

Kuvvetli Bir Alkış (2024)
Cici (2022)
Hekimoğlu (2020-2021)
Azizler (2020)
Bir Başkadır (2020)[9]
Siyah İnci (2017-2018)
Masum (2017)

Bir Başkadır Muzaffer kim, gerçek adı ne? Bir Başkadır'ın Muzaffer karakteri kimdir?

Analar ve Anneler (2015)
Şeref Meselesi (2014-2015)
İntikam (2013)
Son (2012)
Deliler / Rapor (2007)
İyi Seneler Londra (2007)
Şapkadan Babam Çıktı (2003)
Kör Talih (2001) 

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