Bir Başkadır Muzaffer kim, gerçek adı ne? Bir Başkadır'ın Muzaffer karakteri kimdir?

Dijital platformda yayınlanan Bir Başkadır, ikinci sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonu kısa sürede sosyal medyada gündeme yerleşirken Muzaffer karakterinin gerçekte kim olduğu bilgisi dikkat çekti.

BİR BAŞKADIR MUZAFFER KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

Berkun Oya, emekliliğine kısa süre kalmış Başkomiser Muzaffer karakterini oynuyor. 6 sene sonra ikinci sezonunu yayınlayan dizide Muzaffer karakteri ile kamera karşısına geçen Oya, sosyal medyada gündeme yerleşti. Muzaffer karakteri, Meryem ve Hilmi'nin üst katında ailesiyle birlikte yaşayan ve eşinin kaybından sonra kötü bir dönem yaşayan biri olarak karşımıza çıkıyor.

BİR BAŞKADIR MUZAFFER KARAKTERİ KİMDİR?

Netlflix'te yayınlanan Bir Başkadır yeni sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda yer alan Muzaffer karakterinin kim olduğunu duyan ise şaşırdı. Dizinin yönetmenliğini üstlenen ve senaryosunu yazan Berkun Oya, dizinin ikinci sezonunda Muzaffer karakteri ile kamera karşısına geçti. 6 sene sonra yeni sezonunu yayımlayan dizinin oyuncu kadrosunda yönetmen ve senarist Berkun Oya yer aldı.

DİZİNİN SENARİSTİ DİZİYE DAHİL OLDU

6 yılın ardından ikinci sezonunu izleyici karşısına çıkan Bir Başkadır dizisi Türkiye'nin gündemine yerleşmeyi başardı. Öykü Karayel'in başrolünde yer aldığı Bir Başkadır'ın senaristi ve yönetmenliğini yapan Berkun Oya, bu sefer kamera karşısında yer aldı. Dizide Muzaffer karakterini oynayan Berkun Oya beğeni topladı.

BERKUN OYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk tiyatro yazarı, senarist, yönetmen, yapımcı ve oyuncu olan Berkun Oya, 3 Mart 1977 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan isim 1998 yılında mezun oldu.

BERKUN OYA'NIN SENARİSTLİĞİNİ YAPTIĞI PROJELER

Kuvvetli Bir Alkış (2024)

Cici (2022)

Hekimoğlu (2020-2021)

Azizler (2020)

Bir Başkadır (2020)[9]

Siyah İnci (2017-2018)

Masum (2017)

Analar ve Anneler (2015)

Şeref Meselesi (2014-2015)

İntikam (2013)

Son (2012)

Deliler / Rapor (2007)

İyi Seneler Londra (2007)

Şapkadan Babam Çıktı (2003)

Kör Talih (2001)