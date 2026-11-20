Çeyiz hazırlığı yapanları sevindiren haber geldi. 2026 yılında tekrardan moda olan yazma kenarı iğne oyalarında yeni modeller ortaya çıktı. Çiçekli, yapraklı, boncuklu, renk geçişli ve geometrik motifli desenler birçok kişinin tercihi oluyor.

BİRBİRİNDEN FARKLI YAZMA KENARI İĞNE OYA MODELLERİ 2026

Bu senenin modası olan yazma kenarı iğne oya modellerini sizler için derledik. Sandık altından çıkaracağınız yazmaların kenarlarını süslemek için birçok model bulunuyor.

Papatya motifli iğne oyası

Yazmanın kenarına zürafa tekniğiyle tığ veya iğne kullanarak zemin hazırlayabilirsiniz. İğneyle eşit aralıklarla pırpırlar oluşturunuz. Beyaz iplik ile taç yapraklarını işleyiniz. Orta kısmına sarı iplikle küçük düğümler yapınız.

Gül motifli çeyizlik iğne oyası

İlk olarak yazmanın kenarına zürafa yapınız. Gülün tabanı oluştuktan sonra kırmızı veya pembe iplikle küçük halkalar hazırlayınız. Halkaların üzerine kat kat pırpırlar ekleyiniz.

YAZMA KENARI MODELLERİ

Yaprak dallı iğne oyası

Yazmanın kenarlarına zürafa yaptıktan sonra yeşil iplik ile ince dallar oluşturunuz. Dalların 2 yanına küçük pırpırlar yaparak şekil veriniz. Yaprakların iç kısımlarını sık iğneye doldurunuz.

Geometrik desenli iğne oyası

İlk olarak yazmanın kenarına düzenli bir zürafa sırası yapınız. 2 renkle iplikle üçgen biçimli ilmek oluşturunuz. İlmekleri birbirinden bağlayın baklava desenlerini oluşturun. Desenlerin uçlarına da küçük pırpırlar yapınız.