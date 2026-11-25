Blade Runner 2099'un 2. sezonu, bilim kurgu dizilerini takip eden izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ridley Scott'ın kült Blade Runner evrenini genişletmesi beklenen yapım, geleceğin karanlık dünyasını ve insanlık ile yapay zekâ arasındaki sınırları yeniden gündeme taşıyor. Amazon Prime Video ekranlarında ilk sezonuyla başlayan dizi hakkında en çok araştırılan soruların başında ise yeni sezon ihtimali bulunuyor. Blade Runner 2099 devam edecek mi? Blade Runner 2099'un 2. sezonu olacak mı? Blade Runner 2099 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

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HABERİN ÖZETİ Blade Runner 2099'un 2. sezonu olacak mı? Blade Runner 2099 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Blade Runner 2099 dizisinin yapımcısı, hikayenin en başından itibaren tek sezon olarak tasarlandığını ve ikinci sezonunun olmayacağını belirtti. Blade Runner 2099, Amazon Prime Video için sekiz bölümlük sınırlı bir dizi olarak hazırlandı. Yapım tasarımcısı ve başyapımcısı Silka Luisa, dizinin tek sezon olarak tasarlandığını açıkladı. Dizinin konusu, Blade Runner 2049'daki olaylardan elli yıl sonra Los Angeles'ta geçiyor ve kaçak Cora'nın bir Blade Runner ile ortaklık kurmasını anlatıyor. Michelle Yeoh, Olwen rolünde; Hunter Schafer ise Cora rolünde başrolde yer alıyor.

BLADE RUNNER 2099 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Blade Runner 2099'un 2. sezonu gelecek mi? Bilim kurgu dünyasının merakla beklenen yapımlarından biri olan diziyle ilgili ikinci sezon sorusu yanıt buldu. Michelle Yeoh ve Hunter Schafer'ın başrollerini paylaştığı yapım, Amazon Prime Video için sekiz bölümlük sınırlı bir dizi olarak hazırlandı. Dizinin ikinci sezon için yenilenmesi beklenmiyor. Yapımın tasarımcısı ve başyapımcısı Silka Luisa, Temmuz 2026'da San Diego Comic-Con kapsamında yaptığı açıklamada, hikâyenin en başından itibaren tek sezon olarak tasarlandığını belirtti.

Luisa, Collider'a verdiği röportajda Blade Runner gibi sinema tarihinde önemli bir yere sahip evreni televizyona taşımanın büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Yapım ekibinin amacının başlangıcı, gelişmesi ve sonu bulunan bütünlüklü bir hikâye anlatmak olduğunu vurguladı.

Açıklama, Blade Runner 2099'un devam sezonu beklentilerine de açıklık getirdi. Sekiz bölümlük hikâye, planlandığı şekilde tek sezonla tamamlanacak. Blade Runner 2099, uzun soluklu bir dizi yerine kendi anlatısını tamamlayan sınırlı bir bilim kurgu yapımı olarak izleyici karşısına çıkacak.

BLADE RUNNER 2099 DİZİSİNİN KONUSU

Blade Runner 2049'daki olayların üzerinden elli yıl geçmiş, Los Angeles yeniden ayağa kalkmıştır; fakat bu kez insanlığın eseri olarak değil. Kaçmaktan yorulan ve buna son vermek için son hamlesini yapan kaçak Cora, alacağı son kimliği kabullenir:

Bir Blade Runner. Ölümüne günler kalmış bir Replikant olan Olwen ile ortaklık kurmak zorunda kalan Cora, kırılgan şehirlerini çökertebilecek bir gerçeği saklayan başka bir kaçağın peşine düşer.

BLADE RUNNER 2099 OYUNCU KADROSU

Michelle Yeoh, hayatının son günlerini yaşayan bir Replikant Blade Runner olan Olwen rolünde.

Hunter Schafer, Olwen'in ortağı ve bir Replikant gibi davranan insan olan Cora rolünde.

Dimitri Abold, Bebeto rolünde

Lewis Gribben, Elias rolünde

Matthew Needham Yahya rolünde

Sheila Atim Helena rolünde

Katelyn Rose Downey Greta rolünde

Johnny Harris, Marek rolünde

Daniel Rigby, Felix rolünde

Hugo Hamlet, Buster Friendly rolünde

Amy Lennox, Clotilde rolünde

Tom Burke, Julius rolünde

Maurizio Lombardi, Ray rolünde.

Wil Coban, Hodge rolünde